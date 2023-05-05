Среди неаполитанцев уже устоялась поговорка о том, что если Марадона был полубогом, то грузинский левый крайний Хвича Кварацхелия с его 12 голами с 10 голевыми передачами и выдающейся техникой — местный папа римский. На этом трансфере владелец "Наполи" киномагнат де Лаурентис уже заработал 75 млн евро.

"Наполи" выиграл первое за последние 33 года скудетто в Серии А. Ничья на "Стадио Фриули" в Удине и заработанный балл в турнирной таблице сделали команду недосягаемой для конкурентов за пять туров до завершения сезона.

По словам тренера команды Лучано Спаллетти, уже глядя на лица неаполитанцев, можно понять, какую радость им принесла победа клуба.

"Эти люди будут вспоминать об этом событии всякий раз, сталкиваясь с трудностями в жизни. И они заслужили этот праздник. А я уже могу расслабиться, ведь знаю, что принес им это мгновение счастья", — сказал Спаллетти.

Неаполетанцы смотрят футбол

Классовая борьба бедного юга

В последний раз "Наполи" выигрывал итальянское первенство в 1990 году с Диего Марадоной в составе. И победа в 2023-м, как и предыдущие, тоже выходит за рамки спорта, т.к. в Италии соперничество зажиточного севера и бедного юга переносится и на футбольное поле.

"Молодые неаполитанцы часто вынуждены мигрировать на север в поисках заработка и лучшей жизни, — сказал журналист Napoli Today Франко Романо. — Для них победа в футболе — это как форма социальной мести и протеста против состоятельного севера".

До недавнего времени на передовых ролях в кальчо были исключительно команды из северной части страны: туринский "Ювентус" и два миланских гранда.

По словам журналиста, победа команды из любого города южнее Рима сродни десяти трофеям Милана или Турина.

Фанаты "Наполи"

"Немытые фермеры", "жертвы холеры"

Болельщикам из Неаполя все еще приходится слышать в свой адрес враждебные выкрики, отсылающие к преступлениям, пережитым в прошлом эпидемиям и стихийным бедствиям.

"Даже собаки убегают, когда приходят неаполитанцы. Больные холерой, жертвы землетрясения. Вы никогда не мылись с мылом. "Наполи" — дерьмо! "Наполи" — холера! Вы позор всей Италии. Неаполитанцы, работайте тяжело, потому что за Марадону вам придется еще и свою задницу продать", — одна из популярных кричалок, которой болельщики соперников встречали футболистов с юга.

Диего Марадона рассказывал, что жителей Неаполя считают в Италии "африканцами".

"Называли "немытыми", "фермерами", когда мы ехали играть на север, они всегда вывешивали плакат с надписями: "Идите помойтесь". Это было отвратительно", — вспоминал он.

"Жертвы холеры", "канализация всей Италии", "Везувий, помой их в огне" — вот некоторые из популярных лозунгов в адрес футболистов "Наполи".

"Они все были расистами. Мне казалось, я представлял отдельную часть Италии, которую ни во что не ставили", — рассказывал аргентинец.

Марадона — об обидных прозвищах жителей итальянского юга

"Если вы родились в Неаполе, футбол уже в вашей крови, — сказал болельщик Гаэтано, с ног до головы одетый в футбольную форму. — Наша кровь голубая [цвет клуба], а не красная".

Он один из тысяч местных жителей, который переехал в Милан, чтобы найти работу. Но отпраздновать чемпионство своей команды вернулся домой вместе с семьей.

"Я ждал этого 33 года. Меня переполняют эмоции и вера… словами этого не описать", — сказал он.

Свои первые чемпионские титулы в конце 80-х годов "Наполи" завоевывал после того, как за несколько лет до того город потрясло разрушительное землетрясение.

Болельщик с плакатом Марадоны

"Повсюду была бедность, город выживал", — вспоминал журналист Массимо Романо. Первые успехи, которых команда добилась с Марадоной, были очень важны для Неаполя. По его словам, у Неаполя все еще множество проблем, но сейчас он стал европейским городом со множеством туристов, городом, который хорошо знают за пределами страны.

Три десятилетия боли

Два предыдущих титула в Серии А — в 1987 и 1990 годах — "Наполи" принес легендарный аргентинец, в честь которого после его смерти переименовали стадион.

На протяжении этих лет клуб терпел финансовые сложности, понижался в классе (еще в 2006 выступал в Серии С) и становился банкротом. В последние 11 сезонов команда завоевывала три Кубка Италии, но именно титул чемпиона ценнее всех других трофеев.

Переломное событие в новейшей истории клуба произошло в 2004 году, когда его собственником стал кинопродюсер Аурелио де Лаурентис.

Кварадона стоит 85 млн евро

К сезону 2022/23 клуб подошел с новым звездным составом: помянутый уже Виrктор Осимхен с его бомбардирскими подвигами (22 мяча в 26 играх) и грузинский левый крайний Хвича Кварацхелия, на счету которого 12 голов в 10 ассистов в текущем сезоне.

Полузащитник еще и года не провел и Италии, как его получил прозвище Кварадоны. Футболка игрока сборной Грузии стала самой продаваемой в Неаполе, а на этом трансфере руководство клуба уже заработало, по меньшей мере, 10 млн евро.

Transfermarkt установил на него ценник в 85 млн евро, тогда как заявленная сумма перехода из "Динамо" Батуми составила 10 млн.

Ценник Хвичи Кварацхелии

Хвича стал, пожалуй, главной составляющей нынешнего успеха, по меньшей мере, по мнению болельщиков в Неаполе, где уже устоялась поговорка о том, что если Марадона был полубогом, то Кврацхелия — папа римский. Уже осенью 2022-го, в самом начале нового сезона, его несколько стали признавать лучшим игроком среди всех команд Италии.

Хвича в матче против "Аталанты"

Наставник команды 64-летний Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, который выигрывал Серию А.

Сам же чемпионский матч в Удине казался уже второстепенным событием. Если не вы этом, так в оставшихся пяти играх команда оформила бы своей третье чемпионство.

"Удинезе" – "Наполи" 1-1

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен на 52-й минуте сравнял счет после того, как гол Санди Ловрича неожиданно вывел вперед "Удинезе".

"Удинезе" – "Наполи" 1-1: чемпионский матч в Серии А

К слову, Осимхен попутно еще и упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров. Теперь у него 22 забитых мяча, на 3 отстает Лаутаро Мартинес из "Интера".

Неаполь превратился в карнавал за несколько часов до начала трансляции на стадионе, горожане праздновали весь день, а около 10 тысяч болельщиков отправились на выездной матч в Удине.

Фанаты в Неаполе

Городские дороги были переполнены поющими, танцующими и обнимающимися болельщиками, рядом были дети с футбольными мячами. Кто-то прыгал в фонтан и разъезжал на скутерах с флагами команды.

Праздник на все лето

"Удивительные ощущения, мы так долго ждали, — говорил после матча Осимхен. — Принести скудетто неаполитанцам — это мгновение останется в наших сердцах навсегда".

За атмосферой праздника в Неаполь приехали жители других городов и даже стран — Франции, Испании и Великобритании.

Праздник в Неаполе

В Неаполе все живет и дышит футболом. Весь город был готов отметить чемпионство: бело-голубые флаги и гирлянды украшали узкие улочки, картонных фигур футболистов в натуральную величину выставили в центре города. Продавались торты, печенье, мороженое и напитки, посвященные игрокам.

"Кажется, что мир остановился здесь", — сказала Амелия Бати, студентка, приехавшая из Рима. По ее словам, эта вечеринка в Неаполе продлится около месяца или даже целое лето.

Напомним, что английская полиция задержала фаната, светившего Мудрику в лицо лазером. Лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси" состоялось 2 мая на Emirates Stadium.

Также сообщалось, что сборная Украины по футболу, несмотря на участие белорусской команды, выступит в отборе на чемпионате Европы.