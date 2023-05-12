Российским спортсменам возобновили членство в Международном паралимпийском комитете

Суд удовлетворил апелляцию, потому что принял во внимание доводы российского параолимпийского комитета об отсутствии достаточных оснований о нарушениях ПКР, которые не были подтверждены апелляционным трибуналом.

В Международный параолимпийский комитет вернули российских спортсменов. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Параолимпийского комитета РФ (ПКР).

"Апелляционный суд МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется. В качестве основания для отмены решения суд сослался на процессуальные нарушения", — отмечено в сообщении организации.

Российский параолимпийский комитет подтвердил, что апелляция была удовлетворена судом МПК, учитывая следующие основания:

решение о прекращении членства ПКР было принято с нарушением процедур, поскольку на внеочередной Генеральной Ассамблее не предоставили достаточные доказательств о нарушении обязательств со стороны ПКР;

в обосновании исполнительного комитета МПК по устранению нет было четких доказательств нарушений ПКР, которые могли бы быть полностью подтверждены апелляционным трибуналом;

членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку это не является юридически обязательным для сторон, подписавших этот документ. Дополнительно, ПКР не подписывала этот документ;

также, членство ПКР не может быть прекращено из-за рисков использования мер МПК для политической пропаганды, поскольку акцент был сделан на возможном риске, а для фиксирования нарушения необходимо зафиксировать факт этого нарушения.

Напомним, в ноябре 2022 года, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к лидерам стран G20 с призывом отказаться от практики отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за военной агрессии РФ.

Также напомним, что в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины во время боевых действий или обстрелов погибли уже 184 украинских спортсмена.