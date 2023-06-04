Шевченко и Зинченко удивили реалии Украины: впервые вернулись домой с начала войны (фото)

По словам капитана украинской сборной, все совершенно иначе, если сравнивать с кадрами, которые видишь на телефоне, находясь далеко. Из-за плотного графика Английской премьер-лиги и международных матчей сине-желтых Зинченко не мог приехать в Украину в течение года.

Капитан сборной Украины по футболу и защитник/полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сказал, что ему тяжело было возвращаться в Украину впервые после начала широкомасштабного российского вторжения. Об этом сообщает CNN.

26-летний хавбек был вынужден наблюдать за войной со стороны, но вместе с тем участвовал в кампании по привлечению внимания к происходящему в Украине.

Из-за плотного графика Английской премьер-лиги и международных матчей сине-желтых Зинченко не мог приехать в Украину в течение последнего года.

"Все совершенно иначе, если сравнивать с кадрами, которые видишь на телефоне, находясь далеко", — сказал Зинченко в интервью журналистам.

Он пользовался возможностью, чтобы в практически каждом из своих интервью напоминать о войне, чтобы Украина оставалась в мировых заголовках.

Александр Зинченко, Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

По словам Зинченко, который недавно стал послом фандрайзинговой платформы UNITED 24, он был рад вернуться на родную землю. Вместе с Андреем Шевченко на лондонском "Стэмфорд Бридж" 5 августа они запланировали провести выставочный матч, чтобы собрать средства для проекта по восстановлению школы.

Бывший и действующий футболисты посетили школу в Черниговской области, которую разрушила российская ракета. Во время атаки никто не пострадал, но школьникам пришлось искать другое место, где можно было бы продолжить занятия.

"Нам рассказали много историй. Дети, которые были там, когда началось полномасштабное вторжение. Это истории детей, правдивые, о том, как российские солдаты оккупировали город. Когда они зашли, дети, очевидно, были напуганы. Мы может все отстроить, но самое важное оградить от войны детей", — сказал Шевченко. В Украину он приехал вместе с Зинченко и своим старшим сыном Джорданом.

В прошлом месяце Зинченко объявил об ожидаемом пополнении в семье, капитан сборной станет отцом уже во второй раз.

"Эти дети не понимают. Они просто видят факты", — сказал он и объяснил, что детям сложно понять, почему разрушаются школы, для них это травма на всю жизнь.

Зинченко отмахнулся от вопроса о том, как на фоне войны на родине удается выступать на высоком уровне и бороться за самые высокие места в АПЛ с "Арсеналом", в котором он один из лидеров. Он сказал, что по-настоящему тяжело солдатам на передовой, тем кто рискует каждую минуту.

Напомним, что Жозе Моуринью проиграл лучшей команде в истории Лиги Европы. "Севилья" завоевала этот трофей в седьмой раз.

Также сообщалось, что матч УПЛ 28 мая завершился дракой: Ракицкий с разбитым лицом и нога Корниенко.