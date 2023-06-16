Главу украинского футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО: что произошло

Залог в сумме почти 10 миллионов гривен, внесенный в ноябре 2022 года, по решению суда будет перечислен в доход государства.

В пятницу, 16 июня, Шевченковский районный суд города Львова изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, взяв его под стражу на 60 суток. Об этом сообщает издание Champion.

"Следственный судья Шевченковского районного суда Львова Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток", – говорится в публикации.

Также отмечается, что залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Определение суда подлежит немедленному исполнению.

"Украина победит. Слава Украине. Все будет хорошо, мы победим", – так отреагировал Андрей Павелко на решение суда, пишет Fanday.

Дела Андрея Павелко

Еще с ноября 2022 года в отношении Павелко ведется следствие о хищении средств, во время строительства завода по изготовлению травы для искусственных полей.

В 2022 году FootballHub рассказал о восьми уголовных производствах, якобы касающихся Павелко. По информации издания, в них идет речь о хищении средств от УЕФА, угрозах физического насилия и запугивании журналиста.

Напомним, украинский защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Александр Зинченко выразил свое мнение о войне в Украине. Он подчеркнул, что в определенный момент каждому придется принять активное участие в борьбе, включая его самого.

10 июня во время финального матча Лиги чемпионов сотрудники стадиона в Стамбуле пытались отобрать украинский флаг у одного из болельщиков "Манчестер Сити".