Молодежное Евро-2023: сборная Украины по футболу переиграла Хорватию 2:0 (видео)

Футболисты сборной Украины с победы стартовали на молодежном континентальном первенстве. Гол Алексея Кащука после сольного прохода стал победным. Во втором тайме Даниил Сикан увеличил отрыв до двух мячей.

21 июня сборная Украины провела свой первый матч на Молодежном Евро-2023 против команды Хорватии. Встреча состоялась на стадионе "Джулешты" в Бухаресте.

Перед матчем главный тренер команды Руслан Ротань столкнулся с кадровыми сложностями: полузащитника "Александрии" Николая Михайленко пришлось менять на защитника "Черноморца" Владимира Салюка.

Украина U-21 – Хорватия U-21

Сборная Хорватии — традиционная кузница футбольных талантов. Большинство футболистов пока выступают во внутреннем чемпионате, но некоторые уже играют в зарубежных чемпионатах, куда со временем переедет большинство.

Состав молодежной сборной Хорватии

Самая заметная фигура в ее нынешнем составе — хавбек загребского "Динамо" Мартин Батурина, которого сравнивают с Лукой Модричем.

Молодежная сборная Украины

В украинской команде тоже не без легионеров. Помимо Михаила Мудрика из Английской премьер-лиги, есть два представителя Австрии и один футболист из Бельгии.

Евро-2023: как сыграла Украина с Хорватией

Украина начала активнее и больше владела мячом, что вылилось в забитый мяч после сольного прохода Алексея Кащука, защищающего цвета азербайджанского "Сабаха".

Гол Алексея Кащука

Среди других опасных эпизодов у Украины заслуживает внимания опасный эпизод с участием Максима Брагару из одесского "Черноморца", но вратарь соперника вовремя вышел на перехват.

У хорватов выделялся упомянутый Батурина.

Опасная атака Хорватии

В начале второго тайма, на 48-й минуте автор первого мяча Алексей Кащук навесил справа на Даниила Сикана, и нападающий "Шахтера", опередив защитника, головой переправил мяч в сетку.

После пропущенного гола хорваты заметно активизировались.

Эпизод у ворот Украины, созданный хорватами

В дальнейшем у хорватов было достаточно возможностей, чтобы хотя бы сквитать один мяч, но Анатолию Трубину — одном из трех футболистов первой команды Украины, который выступает на молодежном Евро — удалось сохранить ворота сухими.

Хорваты отдали должное украинцам

Мартин Батурина в послематчевом интервью заявил, что Сине-желтые его ничем не удивили, хотя и отметил индивидуальные навыки игроков сборной Украины. По его словам, хорватские тренеры хорошо изучили украинцев.

Многообещающий футболист считает, что Клетчатые главным образом проиграли из-за своих собственных ошибок, а не силы соперника.

Послематчевое интервью Мартина Батурины

Автор победного мяча Алексей Кащук сказал, что команда играла дисциплинированно и ждала провалов соперника в оборонительных построениях.

"Ждали своего шанса, терпели и, считаю, что полностью воспользовались им", — сказал он.

Интервью Алексея Кащука

Отвечая на вопрос о том, на что способна эта сборная Украины, он сказал, что не хотел бы бросаться громкими словами. Но он ожидает, что команда от матча к матчу будет прибавлять.

На вопрос об отсутствии Михаила Мудрика в составе, Кащук сказал, что полузащитник "Челси" пропустил матч из-за травмы, но его возвращение в строй ожидается.

Напомним, что первая футбольная сборная Украины добилась двух побед подряд в матчах отбора на Евро-2024. В первом украинцы переиграли в Скопье северных македонцев — 3:2. И хотя после первого тайма счет был 2:0 в пользу хозяев, во второй половине, благодаря заменам Сергея Реброва, ход встречи удалось переломить.

В своем следующем поединке Сине-желтые противостояли Мальте, с которой все же удалось добиться нужного результата, несмотря на усталость после предыдущего поединка в македонской столице.