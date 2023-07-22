Украинского гроссмейстера не выпускают на Кубок мира по шахматам: в чем причина
На соревнованиях будут россияне под нейтральным флагом. Из-за этого Минспорта не рекомендует украинским спортсменам принимать в них участие.
Один из лучших шахматистов в Украине Василий Иванчук не может выехать из Украины в Азербайджан для участия в Кубке мира по шахматам. Он должен стартовать в конце месяца. Об этом сообщает гендиректор Международной федерации шахмат Эмиль Сутовский в Фейсбуке.
29 июля в Баку начнется Кубок мира по шахматам. На него пригласили Василия Иванчука, но без разрешения Министерства спорта его не выпускают из страны. Мужчине 54 года и он является военнообязанным.
По словам знаменитой шахматистки Натальи Жуковой, Иванчука не пускают из страны из-за наличия россиян в турнире.
"В Министерстве спорта Украины изучили список участников Кубка мира и увидели там россиян, которые общаются/фотографируются и т.д. с руководством страны-агрессора, которая ведет войну в Украине. Поэтому украинским шахматистам не рекомендуется участвовать в Кубке мира", — написала Жукова.
Известно, что российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
Приглашение на участие в Кубке отправляли на Минспорта, однако реакции нет. Поэтому Федерация призывает министерство дать разрешение на выезд Иванчуку для участия в соревновании, к письму присоединились известные шахматисты:
- Магнус Карлсен;
- Виши Ананд;
- Хикара Накамура;
- Фабиано Каруано;
- Уэсли Со;
- Борис Гельфанд.
Чем известен Василий Иванчук?
Василий Иванчук родился 18 марта в 1969 году в Тернопольской области. Международный гроссмейстер. За годы карьеры неоднократно выигрывал значительное количество турниров и чемпионатов. Вице-чемпион мира 2002 года и чемпион Европы-2004. Обладает титулом гроссмейстера с 1988 года. В 2007 году стал первым в блиц шахматах, а в 2016 в быстрых шахматах.
Напомним, 19 июля СМИ писали, что россиян и белорусов допустят к соревнованиям по гимнастике под нейтральным флагом.