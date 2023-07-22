Украинского гроссмейстера не выпускают на Кубок мира по шахматам: в чем причина

На соревнованиях будут россияне под нейтральным флагом. Из-за этого Минспорта не рекомендует украинским спортсменам принимать в них участие.

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Один из лучших шахматистов в Украине Василий Иванчук не может выехать из Украины в Азербайджан для участия в Кубке мира по шахматам. Он должен стартовать в конце месяца. Об этом сообщает гендиректор Международной федерации шахмат Эмиль Сутовский в Фейсбуке.

29 июля в Баку начнется Кубок мира по шахматам. На него пригласили Василия Иванчука, но без разрешения Министерства спорта его не выпускают из страны. Мужчине 54 года и он является военнообязанным.

По словам знаменитой шахматистки Натальи Жуковой, Иванчука не пускают из страны из-за наличия россиян в турнире.

"В Министерстве спорта Украины изучили список участников Кубка мира и увидели там россиян, которые общаются/фотографируются и т.д. с руководством страны-агрессора, которая ведет войну в Украине. Поэтому украинским шахматистам не рекомендуется участвовать в Кубке мира", — написала Жукова.

Известно, что российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Приглашение на участие в Кубке отправляли на Минспорта, однако реакции нет. Поэтому Федерация призывает министерство дать разрешение на выезд Иванчуку для участия в соревновании, к письму присоединились известные шахматисты:

Магнус Карлсен;

Виши Ананд;

Хикара Накамура;

Фабиано Каруано;

Уэсли Со;

Борис Гельфанд.

Чем известен Василий Иванчук?

Василий Иванчук родился 18 марта в 1969 году в Тернопольской области. Международный гроссмейстер. За годы карьеры неоднократно выигрывал значительное количество турниров и чемпионатов. Вице-чемпион мира 2002 года и чемпион Европы-2004. Обладает титулом гроссмейстера с 1988 года. В 2007 году стал первым в блиц шахматах, а в 2016 в быстрых шахматах.

Напомним, 19 июля СМИ писали, что россиян и белорусов допустят к соревнованиям по гимнастике под нейтральным флагом.