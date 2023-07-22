Українського гросмейстера не випускають на Кубок світу із шахів: в чому причина

На змаганнях будуть росіяни під нейтральним прапором. Через це Мінспорту не рекомендує українським спортсменам брати в них участь.

Related video

Один із найкращих шахістів в Україні Василь Іванчук не може виїхати з України в Азербайджан для участі в Кубку світу з шахів. Він має стартувати в кінці місяця. Про це повідомляє гендиректор Міжнародної федерації шахів Еміль Сутовський у Фейсбуці.

29 липня в Баку розпочнеться Кубок світу з шахів. На нього запросили Василя Іванчука, але без дозволу Міністерства спорту його не випускають з країни. Чоловікові 54 року й він є військовозобов'язаним.

За словами знаменитої шахістки Наталії Жукової, Іванчука не пускають з країни через наявність росіян у турнірі.

"У Міністерстві спорту України вивчили список учасників Кубка світу і побачили там росіян, які спілкуються/фотографуються тощо з керівництвом країни-агресора, яка веде війну в Україні. Тому українським шахістам не рекомендовано брати участь у Кубку світу", — написала Жукова.

Відомо, що російські спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі.

Запрошення на участь в Кубку відправляли на Мінспорту, проте реакції немає. Тому Федерація закликає міністерство дати дозвіл на виїзд Іванчуку для участі в змаганні, до листа долучились відомі шахісти:

Магнус Карлсен;

Віші Ананд;

Хікара Накамура;

Фабіано Каруано;

Веслі Со;

Борис Гельфанд.

Чим відомий Василь Іванчук?

Василь Іванчук народився 18 березня у 1969 році в Тернопільській області. Міжнародний гросмейстер. За роки карʼєри неодноразово вигравав значну кількість турнірів та чемпіонатів. Віцечемпіон світу 2002 року та чемпіон Європи-2004. Володіє титулом гросмейстера з 1988 року. У 2007 році став першим у бліц шахах, а. у 2016 у швидких шахах.

Нагадаємо, 19 липня ЗМІ писали, що росіян та білорусів допустять до змагань з гімнастики під нейтральним прапором.