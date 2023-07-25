Дальше без Руслана Ротаня: молодежная сборная Украины по футболу получила нового тренера

За выход на Чемпионат Европы в 2025 году молодежная сборная Украины будет бороться под руководством нового тренерского штаба.

В Украинской Ассоциации футбола (УАФ) 25 июля 2023 года объявили имя нового главного тренера молодежной сборной Украины. Им стал испанский специалист Унаи Мельгоса, говорится на сайте УАФ.

До своего назначения 47-летний испанец помогал главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву. Мельгоса, в частности, готовил отчеты о потенциальных игроках команды, анализировал матчи молодежной и юношеских сборных.

Отмечается, что предыдущий тренер молодежной команды Руслан Ротань останется в структуре УАФ и возглавит олимпийскую сборную Украины.

Что известно об Унаи Мельгосе

Унаи Мельгоса стал новым главным тренером молодежной сборной Украины Фото: "Динамо" Киев

Он давно дружит с Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет национальную футбольную сборную. Так, Мельгоса работал в штабе Реброва в "Динамо", "Ференцвароше" и "Аль-Айне". В начале лета СМИ называли его одним из претендентов на должность главного тренера луганской "Зари".

Теперь он будет работать с украинцами в квалификации на Чемпионат Европы-2025 U-21. Наши футболисты на этом этапе попала в группу "F" и сыграют против Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана, Люксембурга.

На сайте УАФ говорится, что именно Сергей Ребров был инициатором назначения Мельгосы тренером молодежной сборной Украины.

Напомним, что молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала молодежного Евро-2023, благодаря чему впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх.

Также Фокус рассказывал, что известный испанский футболист Жерар Пике примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine. Он появится на поле лондонского Стэмфорд Бридж вместе с украинскими футболистами Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Игра состоится 5 августа 2023 года