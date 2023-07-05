В шаге от финала Евро-2023: сборная Украины разгромно уступила Испании 1:5 (видео)

Красная фурия с первых минут принялась активно давить на защиту Сине-желтых. Украина, казалось, выдерживает стартовый натиск, даже забила первой, но на гол Артема Бондаренко испанцы ответили пятью.

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Во втором полуфинальном матче Чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд Украина проиграла сверстникам из Испании.

Тренер украинской сборной Руслан Ротань столкнулся с кадровыми потерями перед матчем: Дмитрий Крыскив был дисквалифицирован, но в состав вернулся Владислав Ванат.

С первых же минут матча Красная фурия принялась оказывать активное давление на защиту Сине-желтых. Но Украина, казалось, выдерживает натиск, и даже первой открыла счет после стартовой десятиминутки. Михаил Мудрик обыграл испанского защитника на левом фланге и отдал под удар Артему Бондаренко.

Единственный гол Сине-желтых в полуфинальном матче Испания — Украина

Однако спустя 4 минуты испанцы сравняли: нападающий Абель Руис вошел в штрафную справа, проявил индивидуальное мастерство и закатил мяч практически в пустые ворота.

На 24-й минуте Трубину пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки. Ойан Сансет получил мяч в центре штрафной площади и неотпорно пробил низом.

Основная опасность воротам Арнау Тенаса исходила от Мудрика. На 41-й минуте он промчался по своему флангу, стянул на себя практически всю защиту соперника и отдал на Даниила Сикана, тот пробивал в касание, но голкипер выручил.

Во втором тайме Испания играла по счету на контратаках и увеличила отрыв. Антонио Бланко был первым на подборе у линии штрафной. И, как и во втором голе испанцев, нанес точный удар низом.

Артем Бондаренко мог сократить отставание в счете после дальнего удара на 57-й минуте, но голкипер испанцев мяч отразил, в отличие от Анатолия Трубина, которому пришлось вынимать мяч из сетки в четвертый раз, когда Орос пробил издали.

Гол Аймара Ороса

На минуте Серхио Гомес довел счет до неприличного после удара c 15-и метров в верхний угол.

Таким образом, финал Евро-2023 будет испано-английским: сборная Трех львов была сильнее Израиля: 3:0. Тем не менее, этот Чемпионат Европы принес украинской сборной путевку Олимпиаду.

Напомним, что в полуфинал Украина прошла, обыграв индивидуально сильных французов: 3:1.

Также сообщалось, что на молодежном первенстве Европы футболисты сборной Украины стартовали с двух побед: первыми были обыграны хорваты 2:0.