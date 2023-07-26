Получил разрешение: украинский гроссмейстер поедет на Кубок мира по шахматам в Азербайджан

Ранее сообщалось, что Василия Иванчука не выпускают на зарубежное соревнование из-за запланированного участия в нем россиян. Представители страны-агрессора будут выступать в Баку в нейтральном статусе.

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук все же появится на Кубке мира по шахматам в Азербайджане. Он получил соответствующее разрешение. Об этом шахматист рассказал в комментарии изданию "Гордон".

Иванчук отметил, что собирается отправиться за границу уже 27 июля. Чемпионат по шахматам будет проходить в Баку.

Почему гроссмейстера Иванчука не хотели выпускать на соревнование в Баку?

Напомним, гендиректор Международной федерации шахмат Эмиль Сутовский информировал, что Василия Иванчука могут не выпустить из Украины на Кубок мира по шахматам. Соревнования начнется 29 июля на территории Азербайджана, поэтому 54-летнему украинцу нужно было разрешение от Министерства спорта для участия.

Шахматистка Наталья Жукова объясняла проблемы с разрешением заявленным участием россиян в чемпионате. Как известно, спортсмены из страны-агрессора будут играть в нейтральном статусе. Выдающиеся шахматисты присоединились к письму федерации с призывом предоставить Иванчуку разрешение представить Украину.

Как писал Фокус, Василий Иванчук — международный гроссмейстер родом из Тернопольщины. Он является вице-чемпионом мира 2002 года и чемпионом Европы-2004.

26 июля стало известно, что в Днепре избрали президента Днепропетровской областной федерации бокса. Им стал вице-президент Федерации бокса Украины и мастер спорта международного класса Джамал Меджидов. На собрании боксерского сообщества присутствовали более ста тренеров и спортсменов.