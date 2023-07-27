Украина может перестать бойкотировать соревнования, где участвуют РФ и Беларусь: что известно

В новом указе Министерства спорта говорится, что Украина бойкотирует только те соревнования, в которых участвуют россияне и белорусы под национальными флагами.

Украина перестанет бойкотировать международные спортивные соревнования, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Беларуси под нейтральным флагом. Это следует из измененного приказа Министерства молодежи и спорта Украины, который был опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, теперь украинцам запрещается принимать участие в состязаниях, в которых также выступают граждане РФ и Беларуси под национальными флагами, используют символику страны-агрессора, публично заявляют о своей принадлежности к названным государствам.

При этом о том, что украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом – не говориться. Вместо этого там указано, что в случае нарушения нейтрального статуса, нужно зафиксировать данный факт и заявить протест организатору соревнований.

"В случае отказа организатора устранить указанные нарушения, обеспечить прекращение участия официальной делегации в мероприятии; безотлагательно сообщить о нарушении министерство и национальную федерацию по виду спорта для последующего их обжалования по процедурам, определенными международными федерациями, Международным олимпийским комитетом и/или в судебном порядке", — говорится в указе.

Указ Министрерства молодежи и спорта Фото: Скриншот

Напомним, что 14 июня 2022-го года Вадим Гутцайт заявил, что украинцы готовы бойкотировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если последние будут допущены к соревнованиям.

"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают", — отметил министр.