Поразили стойкостью: команда из Украины на ЧМ по гребле финишировала на затонувшей лодке (видео)
Спортсмены гребли до самого финиша, их не остановило то, что лодка ушла под воду. Украинцам удалось занять шестое место в заплыве на 2 километра.
Украинские спортсмены смогли дойти до финиша на соревнованиях по гребле на лодках "Дракон" в Таиланде, при этом их лодку затопило. Видеофрагмент показала в Facebook Украинская федерация гребли на лодках "Дракон" (UDBF).
Судя по кадрам, лодка действительно ушла под воду, но спортсмены не остановились. Будучи по грудь в воде, украинцы продолжили грести до самого финиша. Соревнования проводили на дистанции 2 километра.
"Украина всегда борется до конца", — подписали авторы видео.
В федерации заявили, что украинские спортсмены заняли шестое место в заплыве среди девяти команд. Страница чемпионата в Таиланде также показала фотографии команды из Украины.
"Cила духа человека. Мы вас поддержим. Болеем за Украину", – отметили организаторы турнира.
Спортивный комитет Украины заявил, что украинцы очень необычно преодолевали последние метры в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон".
"Бороться до конца… Они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер", — прокомментировали соревнования в спорткомитете.
Напомним, что на Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий. Он тренировался в украинской столице на гребной базе "Водник".
Фокус также писал, что Украина может перестать бойкотировать спортивные соревнования, где участвуют спортсмены из России и Беларуси. Для этого им надо выходить под нейтральным флагом.