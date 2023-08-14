Украина требует отстранения России и Беларуси от Олимпийских игр — Шмыгаль

Премьер-министр подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения на территорию Украины, Россия убила 340 спортсменов и тренеров.

Украина ожидает, что международный олимпийский комитет (МОК) не допустит спортсменов из Беларуси и России к участию в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Спорт и военная агрессия несовместимы. Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх", — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, за время полномасштабной войны Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, а также ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами.

"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях", — добавил премьер-министр.

Он сообщил, что Украина ожидает, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады.

Напомним, что 31 января сообщалось о том, что первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024 года. В Латвии собираются обратиться к международным спортивным федерациям, чтобы добиться отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

Также 31 января Фокус писал, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде . По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.