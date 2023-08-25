Усик — Дюбуа: где смотреть бой, за который украинский чемпион заработает гораздо меньше €49 млн

Журналисты подсчитали сумму гонорара, который получит Усик за бой во Вроцлаве. По распределению WBA, украинцу достанется 75% от общей суммы (но это намного меньше, чем за матч-реванш против Джошуа). Дюбуа же заработает 25% и уже гарантировал себе €1,87 млн, независимо от того, насколько разочарует поклонников бокса 26 августа.

Субботним вечером, 26 августа, на открытой площадке стадиона в польском городе Вроцлав украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг против соперника из Великобритании Даниеля Дюбуа.

Усик — Дюбуа: где смотреть бой

Усик — Дюбуа: где смотреть бой Фото: The Sun

В Украине транслировать боксерский поединок в прямом эфире будет медиа-платформа Megogo. Бой на стадионе Tarczyński Arena (домашней для футбольного клуба "Шленск") ориентировочно начнется в 23:55 по киевскому времени. На 26 августа здесь также запланированы и другие боксерские поединки.

Усик — Дюбуа: стадион Tarczyński Arena

По информации транслятора, начало основных боев субботнего вечера — в 20:00. Участники же главного поединка выйдут на ринг в 23:55.

Усик — Дюбуа: представление соперников

Усик, будучи действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, будет защищать свои титулы в бою против регулярного чемпиона мира по версии WBA и экс-временного чемпиона мира по версии WBA (2021—2022 гг.)

Даниель Дюбуа, ко всему прочему, участвовал и в Юношеских Олимпийских играх 2014 года. На плечах 25-летнего спортсмена лежит меньший груз ответственности, по сравнению с Усиком. В каждом из своего предыдущего 21 выхода на ринг Дюбуа считался фаворитом, в статусе же андердога он будет соревноваться впервые.

Даниель Дюбуа

К слову, за последние восемь лет этот бой Усика пройдет ближе всего к дому. В своих последних 20 выступлениях 36-летний боксер оставался непобежденным.

Прошлый поединок Усика — против британца Энтони Джошуа в конце 2021 года — тоже состоялся на футбольном стадионе. Это была домашняя арена лондонского "Тоттенхэм Хотспур", которая находится меньше чем в 25 км от места жительства британского тежеловеса.

Сколько заработают Усик и Дюбуа за субботний вечер

Пока еще официальные суммы гонораров за бой Усик — Дюбуа не подтверждены. Но, согласно распределений призового фонда WBA, Усику достанется 75% от общей суммы, а Дюбуа получит оставшиеся 25% от призового фонда.

Ожидается, что Усик заработает 5,72 млн евро, что намного меньше, если сравнивать с матчем-реваншем против Джошуа (почти 49 млн евро).

По подсчетам журналистов, это будет только четвертая семизначная сумма гонорара Усика.

В свою очередь, Дюбуа уже гарантировал себе 1,87 млн евро, независимо от того, насколько он разочарует поклонников бокса в субботу 26 августа.

Напомним, что в июле Усик заявил о намерении стать президентом Украины. Такой дальнейшей карьерной перспективой он озаботится уже по завершении выступлений на профессиональном ринге.

Также сообщалось, что стали известны подробности поездки Усика на передовую в населенный пункт Нью-Йорке. Боксер встретился с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила.