Это не нокдаун Усика: WBA вынес вердикт по спорному удару Дюбуа ниже пояса (видео)

Ассоциация признала, что британский спортсмен нанес Александру Усику удар в запрещенную зону, из-за чего украинский боксер оказался на полу.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение относительно спорной ситуации, произошедшей в пятом раунде боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Официальный сайт организации сообщает, что в пятом раунде бойца Усик оказался на полу после необычного удара британца. Но инцидент не расценивался как нокдаун, так как удар был нанесен ниже пояса. Судья принял решение, что удар пришелся в запрещенную зону.

После этого Усик сумел восстановить свои позиции и даже отправил Дюбуа в нокдаун дважды. В девятом раунде британский боксер не смог продолжить бой, и судья объявил технический нокаут в пользу украинца. Таким образом, Усик сохранил свои титулы чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO.

"Усик во второй раз сохранил за собой черно-золотой пояс, а также пояса WBO и IBF после великолепного выступления, в котором он действовал с умом и точностью, чтобы добиться победы", — говорится в сообщении WBA.

Тем не менее, команда Дюбуа, возглавляемая промоутером Фрэнком Уорреном, начала акцию за признание боя недействительным. Они утверждают, что спорный удар соответствовал правилам, а судья проявил предвзятость. Дюбуа настаивает на проведении реванша с Усиком.

Напомним, 28 августа сообщалось, что Александр Усик ответил тем, кто оправдывает удар Дюбуа ниже пояса. По его словам, перед поединком для боксеров провели инструктаж того, куда можно бить. В результате запрещенный прием британца оказался очень болезненным.