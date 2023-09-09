Евро-2024: Украина — Англия: где смотреть матч с 40-тысячной проукраинской атмосферой
По словам тренера англичан Гарета Саутгейта, у Украины есть сильные футболисты, которые играют в Английской премьер-лиге. Сборная Англии занимает четвертую строчку в рейтинге ФИФА, а Украина 24-ую.
Матч квалификации на Евро-2024 между сборными Украины и Англии начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Тарчинский-Арена" во Вроцлаве. Обслуживать встречу будет болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспильне" и Megogo.
Босс сборной Англии Гарет Саутгейт ожидает, что его команде придется играть в проукраинский атмосфере на стадионе со 40 тысячами болельщиков.
"Мы знаем, что там тысячи украинцев. Ожидаем горячую публику, но мы здесь, чтобы победить, поэтому для нас важно сдержать эмоции и сосредоточиться на работе", — сказал Саутгейт.
Тренер англичан упомянул о том, что у Украины есть футболисты, которые играют в Английской премьер-лиге.
В свою очередь, тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил силу соперника, у которого несколько составов, и травма кого-то из исполнителей не станет проблемой.
"Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас поединок с Англией, потом — с Италией. Но я сосредоточен на этой игре. Мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, приложить максимум, чтобы заработать три очка, а дальше посмотрим, что будет", — сказал он.
Украина — Англия: рейтинг команд
Сборная Англии занимает четвертую строчку в рейтинге ФИФА, а Украина 24-ую.
Англия лидирует в группе С с 12 очками, Украина же пока находится на втором месте, опережая Италию, у которой игра в запасе.
Победа в матче против Украины практически обеспечит Англии выход на Евро-2024, которое следующим летом будет проходить в Германии.
Напомним, что букмекеры видят только одного фаворита в матче Украины против Англии.
Также сообщалось, что футболист лондонского "Челси" Бен Чилуэлл сказал, что нынешняя Украина уже не та команда, которая проиграла Англии в марте, он ожидает высокой мотивации от соперника по субботнему матчу-квалификации к Евро-2024.