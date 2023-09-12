"Ты будешь рядом всегда": россияне на фронте убили брата вратаря донецкого "Шахтера"

Старший брат вратаря донецкого "Шахтера" отказался от мирной жизни и защищал Украину от агрессии России в рядах ВСУ в Луганской области. Он погиб 7 сентября 2023 года, подорвавшись на мине.

На войне против России продолжают погибать лучшие украинцы, которые решились на мужественный шаг и решились с оружием в руках защищать Независимость своей страны от агрессора. Так, 12 сентября стало известно, что в Луганской области погиб военный и родной брат вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка Сергей. О трагическом известии сообщил сам футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам футболиста, Сергей всегда был рядом в радостных и плохих моментах в жизни. Дмитрий отметил, что брат преждевременно ушел из жизни, но сделал это в роли Героя Украины.

"Родненький, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава!", — написал Дмитрий Ризнык.

По информации "Суспильного", младший сержант Сергей Ризнык, 1989 года рождения, погиб в районе населенного пункта Новоегоровка в Луганской области 7 сентября. Военный скончался от травмы, подорвавшись на мине.

Отметим, что это уже второе печальное известие в футбольном мире Украины за последние дни сентября. Так, 6 сентября стало известно о гибели на фронте Юрия Дятлюка – брата защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика. Боец погиб еще 3 августа, но о его гибели стало известно только через месяц.

Юрий Дятлюк, брат футболиста Александра Тымчика погиб на фронте 3 августа Фото: Инстаграм/tymchyk_18

Брату футболиста "Динамо" Александра Тымчика было всего 34 года. Он погиб во время вражеского артиллерийского обстрела, выполняя боевое задания вблизи Марьинки Донецкой области. У погибшего Героя остались жена и двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь.

Напомним, 3 июня россияне убили на фронте футболиста Николай Жидков. Украинец приостановил карьеру в Польше и вернулся на Родину, чтобы присоединиться к ВСУ.

Кроме того, 7 сентября на отдыхе в Исландии погибла 26-летняя титулованная футболистка Виолетта Мицул. Несчастный случай произошел на скалах — девушка сорвалась и получила травмы, несовместимые с жизнью.