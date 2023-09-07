Сорвалась со скалы: трагически погибла известная футболистка, которая играла за украинскую команду (фото)

Молдавская футболистка Виолетта Мицул была бронзовой медалисткой чемпионата Украины. Она уехала из страны в 2022 году, когда началось российское вторжение.

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Футбольная федерация Молдовы сообщила о трагической гибели 26-летней титулованной спортсменки Виолетты Мицул. Мицул играла в женских футбольных командах Молдовы и Украины. Между тем в Украине последний раз сообщали о смерти футболистов в августе 2023 года: на фронте погиб Николай Жидков. Об обстоятельствах чрезвычайного происшествия и о жизни спортсменки рассказали на сайте федерации.

Виолета Мицул погибла в Исландии: женщина отдыхала вместе с подругами по команде. Несчастный случай произошел на скалах — 26-летняя женщина сорвалась и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также в сети уточняют, где именно произошло событие — в городке Вопнафьордюр на северо-восточном побережье. В частности, указывают, что трагическое падение произошло в ночь с 4 на 5 сентября. Сначала полиция не знала имени погибшей, но позже сообщили, что это Мицул: она умерла до прибытия медиков.

Смерть в спорте: детали биографии футболистки

Виолетта Мицул родилась 3 апреля 1997 года в Тирасполе. С 13 лет начала играть в футбол — присоединилась к местному клубу. Весной 2023 года перешла в футбольную команду в Исландии под названием Ungmennafélagið Einherji. Именно в этой стране женщина и погибла.

В течение спортивной карьеры Мицул сыграла около 40 игр на позиции защитника. Приобщалась к десяти различным командам в шести странах: Молдовы, Испании, Казахстана, Румынии, Украины, Исландии.

Спортивные достижения Виолетты Мицул:

обладательница Кубка Республики Молдова в составе ФК "Тирасполь-Алга" — 2013 и 2015 гг;

серебряная медаль чемпионата Республики Казахстан в составе команды "Астана" — 2016 г.;

призер чемпионата Казахстана (дважды серебро) и призер (серебро и бронза) Кубка РК в составе команды ЖФК "Окжетпес" — 2017 и 2018 гг;

обладательница Кубка Румынии с командой Vasas Femina — 2019 г.;

бронзовая медаль чемпионата Украины в составе команды "Восход" — 2021 г.;

золото чемпионата Италии, Лига C, в составе команды "Апулия Трани" — 2022 г.

На странице исландской команды "Эйнхерджи" указано, что у Виолетты осталась семья — им выражают соболезнования. Также пишут, каким она была игроком: "Она была крепким командным игроком и образцовой футболисткой. Ее смерть стала большим шоком для всех нас, и пропасть, которую она оставила после себя, велика".

Виолетта Мицул Фото: Из открытых источников Фото: Футбольная федерация Молдовы

Напоминаем, весной 2023 года в Киеве умер футболист и арбитр Вадим Шевченко. Мужчине было 67 лет и он был первым арбитром, который судил Чемпионаты Украины после обретения независимости. Тогда же стало известного о смерти конголезского футболиста Джоди Лукоки. О причинах смерти 29-летнего мужчины не сообщили, только указано, что в прошлом году он имел медицинские проблемы.