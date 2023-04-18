Умер футболист и арбитр Вадим Шевченко: что известно о воспитаннике киевского "Динамо"

Он был одним из арбитров, которые работали на первом чемпионате Украины.

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Сегодня, 18 апреля, в возрасте 67 лет скончался Вадим Шевченко, арбитр, футболист и воспитанник "Динамо" Киев. Пресс-служба Украинской ассоциации футбола в Instagram сообщила подробности.

В сообщении смерть спортсмена назвали "потерей украинского футбола". Футбольное сообщество выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Викторовича.

"Вечная память…", – говорится в сообщении.

Вадим Шевченко Фото: Пресс-служба УАФ

Биография Вадима Шевченко

Вадим Шевченко родился не на территории Украины. Он родом из Баку. В футболе профессиональные навыки приобретал в киевском "Динамо". Учился в Киевском государственном университете физической культуры.

Он был одним из первых арбитров, работавших на первом чемпионате Украины. Специалист принимал участие в матчах в качестве футбольного судьи до 2002 года. На поле 10 сентября 2005 вышел последний раз.

По завершении судейской карьеры занимался инспектированием арбитража. Возглавлял Комитет арбитров Федерации футбола Украины в период с 2008 по 2011 год.

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