Помер футболіст та арбітр Вадим Шевченко: що відомо про вихованця київського "Динамо"

Він був одним із тих арбітрів, які працювали на першому чемпіонаті України.

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Сьогодні, 18 квітня, у віці 67 років помер Вадим Шевченко, арбітр, футболіст та вихованець "Динамо" Київ. Пресслужба Української асоціації футболу в Instagram повідомила подробиці.

У повідомленні смерть спортсмена назвали "втратою для українського футболу". Футбольна спільнота висловлює щирі співчуття рідним і близьким Вадима Вікторовича.

"Вічна пам'ять…", – йдеться у дописі.

Вадим Шевченко Фото: Пресслужба УАФ

Біографія Вадима Шевченка

Вадим Шевченко народився не на території України. Він родом із Баку. У футболі професійні навички здобував у київському "Динамо". Навчався у Київському державному університеті фізичної культури.

Він був одним із перших арбітрів, які працювали на першому чемпіонату України. Фахівець брав участь у матчах як футбольний суддя до 2002 року. На поле 10 вересня 2005 року вийшов востаннє.

По завершенню суддівської кар’єри займався інспектуванням арбітражу. Очолював Комітет арбітрів Федерації футболу України у період з 2008 по 2011 рік.

Фокус 22 жовтня 2021 року повідомляв, що помер Сергій Морозов, колишній футболіст "Зорі" та "Динамо". Чемпіон СРСР 1972 року останні роки життя працював експертом на телебаченні. У пресслужбі телеканалів "Футбол 1/2/3" повідомили, що причиною смерті заслуженого тренера України стали наслідки від коронавірусної інфекції.

У квітні 2022 року на 71-му році життя помер Віктор Звягінцев. Уродженець Донецька був колишнім захисникосм "Шахтаря", тренером та арбітром. Причини смерті видатного футболіста не назвали. 1968 року Звягінцев став чемпіоном СРСР серед юнаків. Із 1970 року футболіст виступав за основний склад "гірників". Захисник досягнув значних вершин у футболі. Він тричі входив у список найкращих футболістів сезону серед радянських гравців. У складі збірної СРСР йому вдалося виборати бронзові медалі на Олімпійських іграх.