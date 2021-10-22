Помер колишній футболіст "Зорі" та "Динамо" Сергій Морозов

Чемпіон СРСР 1972 року останнім часом працював експертом на телебаченні

Колишній футболіст київського "Динамо", луганської "Зорі" та чернігівської "Десни" Сергій Морозов пішов із життя у віці 71 року. Про це на своій сторінці в Facebook повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

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Причиною смерті заслуженого тренера України стали наслідки від коронавірусної інфекції, повідомляє пресслужба телеканалів "Футбол 1/2/3".

Сергій Морозов отримав запрошення до київського "Динамо", коли йому було 14 років. Він відіграв за молодіжну команду столичного клубу два сезони — 1967 і 1968 років, після чого перейшов у вінницький "Локомотив". Потім Морозов виступав за "Десну" та "Шахтар" з Кадіївки, після чого перейшов у луганську "Зорю", у складі якої виграв чемпіонат СРСР у 1972 році.

Із 1974 по 1977 рік Сергій Морозов виступав за московський ЦСКА, у якому й завершив кар'єру гравця та почав іншу — тренерську. Як головний тренер Морозов очолював такі команди, як "Іскра" (Смоленськ), "Динамо-Газовик" (Тюмень), китайські "Шоуган" і "Шеньян Дунбей Люяо", вінницьку "Ниву", туркменську "Нісу", столичний ЦСКА (Київ), "Борисфен", "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Ворскла" (Полтава) та "Дніпро" (Черкаси).

Із 2008 року Сергій Морозов працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

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