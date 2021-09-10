На 28 році життя: помер ексзахисник "Металіста" Денис Барвінко

За інформацією ЗМІ, футболіст останні кілька днів провів у комі через різкий підйом рівня цукру в крові.

Колишній захисник "Металіста" і молодіжної збірної України Денис Барвінко помер у віці 27 років. Про це повідомляє Football.ua

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Денис Барвінко виховувався в запорізькому "Металурзі". Він помер сьогодні, 10 вересня, проте інформації про причини смерті наразі немає.

За інформацією видання Sportnews, останні кілька днів Барвінко провів у комі. Він потрапив до лікарні через різке збільшення рівня цукру в крові.

Футболіст виступив у 7 матчах харківського "Металіста", коли його головним тренером був Мирон Маркевич. У них він віддав одну результативну передачу в межах української прем'єр-ліги.

Через часті травм футболіст досить рано завершив кар'єру професійного гравця, але футбол до кінця не кинув. Останнім часом він очолював "Енергію Придніпровська" з чемпіонату Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо про смерть французького футболіста Жан-П'єра Адамса, який 39 років перебував у комі.