Умер бывший футболист "Зари" и "Динамо" Сергей Морозов

Чемпион СССР 1972 года в последнее время работал экспертом на телевидении

Бывший футболист киевского "Динамо", луганской "Зари" и черниговской "Десны" Сергей Морозов ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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Причиной смерти заслуженного тренера Украины стали последствия от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба телеканалов "Футбол 1/2/3".

Сергей Морозов получил приглашение в киевское "Динамо", когда ему было 14 лет. Он отыграл за молодежную команду столичного клуба два сезона — 1967 и 1968 годов, после чего перешел в винницкий "Локомотив". Затем Морозов выступал за "Десну" и "Шахтер" из Кадиевки, после чего перешел в луганскую "Зарю", в составе которой выиграл чемпионат СССР в 1972 году.

С 1974 по 1977 года Сергей Морозов выступал за московский ЦСКА, в котором и завершил карьеру игрока и начал другую — тренерскую. Как главный тренер Морозов возглавлял такие команды, как "Искра" (Смоленск), "Динамо-Газовик" (Тюмень), китайские "Шоуган" и "Шэньян Дунбэй Люяо", винницкая "Нива", туркменская "Ниса", столичный ЦСКА (Киев), "Борисфен", "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Ворскла" (Полтава) и "Днепр" (Черкассы).

С 2008 года Сергей Морозов работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

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