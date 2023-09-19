"Шахтер" – "Порту" 1-3: португальские "драконы" уверенно обыграли украинцев в Гамбурге

"Порту" умело применял высокий прессинг и отбор на половине поля соперника, что вынудило ошибаться, по сути, "экспериментальную" защиту "горняков".

Сержиу Консейсау, будучи представителем прогрессивной португальской тренерской школы, основательно подготовил свой "Потру" к Лиге Чемпионов. По его словам, за две недели до стартового матча против "Шахтера" начали наигрывать совершенно новую — "рискованную" и сверхатакующую схему, в которой каждый игрок должен строго выполнять вверенную ему задачу. В итоге, сверхуверенная победа португальских "драконов".

Не прошло и 30 минут, как счет на табло гамбургского "Фолькспаркштадиона" уже был 1:3.

На 13-й минуте благодаря высокому прессингу и отбору на чужой половине поля португальцы счет открыли. Первый удар хавбека Андре Франку голкипер Ризнык отразил, однако бразильский вингер Галено добил мяч в сетку.

Спустя пять минут "Шахтер" все же сравнял: Ефим Конопля навесил с фланга, и Кевин Келси забил дебютный мяч в Лиге Чемпионов.

Но спустя две минуты Ризнык (к сожалению, ставший лучшим в составе своей команды по итогам матча) вновь был вынужден доставать мяч из сетки. После ошибки на фланге танзанийца Новатуса Мироши Даниил Сикан отдал поперечную передачу в центр штрафной, которую перехватил автор первого гола — и вновь вывел "драконов" вперед.

В третьем мяче, пропущенном украинской командой, вновь непосредственное участие принял бразильский крайний нападающий Галено. Он прорвался по флангу и отдал в центр на иранца Тарами Мехди, который переправил мяч в сетку.

После первого тайма статистика ударов в створ была 7:1 в пользу португальцев.

С самого начала второго "горняки" попытались отыграться и создать давление на ворота Диого Кошты. Опасно пробивал с угла Евгений Назарина, а затем Георгий Судаков с линии штрафной толком не попал по мячу. В дальнейшем португальцы практически не ошибались и сохранили счет первого тайма.

В оправдание "Шахтера" стоит сказать, команда на матч Лиги Чемпионов вышла, по сути, в экспериментальном составе. Почему это случилось — вопрос уже к тренеру.

Тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен

В стартовом составе основного в последних матчах левого защитника Иракли Азарови заменил Новатус Мироши, в центре не было травмированного Николая Матвиенко, а в нападении появился Келси. Во втором тайме ван Леувен все же вернул грузинского латераля на поле, вышел и наигрывавшийся в матчах УПЛ Алексей Кащук

Напомним, что, по сообщениям журналистов, на матче среди почетных гостей могли присутствовать братья Кличко, для которых Гамбург долгие годы оставался "родным" городом. Здесь, среди прочего, выросли и учатся сыновья Виталия Кличко.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб Сергей Ризнык — старший брат голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка.