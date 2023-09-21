УЕФА заявила о "расистском поведении" украинских болельщиков на матчах Евро-2024

УАФ придется заплатить 33 тысячи евро штрафа за поведение болельщиков на матчах национальной команды в матчах против сборных Англии и Италии.

Дисциплинарный комитет УЕФА на заседании решил в связи с "проявлениями расизма" со стороны украинских болельщиков оштрафовать Украинскую федерацию футбола на 20 тысяч евро. Об этом говорится на сайте организации в четверг, 21 сентября.

Также УАФ обязана заплатить 5 тысяч евро. Этот штраф применили за использование фанатами пиротехники на трибунах. Кроме того, еще 8 тысяч присудили за блокирование проходов на стадионе.

Европейские футбольные функционеры решили, что национальная команда Украины следующий матч проведет в отборе к Евро-2024 с частично закрытыми секторами на стадионе. Встреча состоится с Северной Македонией 14 октября в Праге. Это касается не менее 5 тысяч мест. По игре с Мальтой также есть ограничения. УАФ запретили продавать билеты украинским болельщикам.

Евро-2024: перспективы Украины

В матче против Англии, который прошел в польском Вроцлаве, сборная Украины добыла ничью со счетом 1:1. Во встрече против национальной команды Италии, который состоялся в Милане, украинская сборная проиграла со счетом 1:2.

После пяти матчей наша команда сохраняет шансы на выход в финальную стадию соревнований. Очевидно все будет решаться в последней встрече с итальянцами за шанс занять вторую позицию в группе С.

Фото: livescore

Напомним, в Лиге Чемпионов 19 сентября футбольный клуб "Порту" одержал победу над украинским "Шахтером". "Драконы" умело применял высокий прессинг и отбор на половине поля соперника, что заставило ошибаться, по сути, "экспериментальную" защиту "горняков".