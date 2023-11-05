Чемпионский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри перенесли: объявлена новая дата (видео)

Промоутер Александра Усика подчеркивает, что британец слишком долго избегал боя. Украинский чемпион сейчас снимает видеоматериалы к предстоящему поединку и готовится вернуться в тренировочный лагерь в Испании.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британским спортсменом Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком перенесен на начало следующего года. Об этом сообщил в эфире канала iFL TV промоутер украинского боксера Александр Красюк.

"Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такая была договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы давно в боксе и знаем, что если боец не готов и не хочет выходить на ринг, его не заставишь… При всем уважении к Фьюри, он слишком долго избегал Усика", — прокомментировал Красюк.

Усик готовится вернуться в тренировочный лагерь в Испании

Официальная информация о переносе боя может появиться на следующей неделе, добавил он.

Красюк рассказал, что Усик в настоящее время снимает видеоматериалы к предстоящему поединку и готовится вернуться в тренировочный лагерь в Испании.

Напомним, Александр Усик недавно рассказывал, как его "послали" военные перед поединком с британцем Даниэлем Дюбуа. Спортсмен хотел воевать против россиян, но ему сказали заниматься своей работой.

В начале сентября Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Два бойца признаны лучшими в мире вне зависимости от фунта.