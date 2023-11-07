Боксер Александр Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион (видео)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе ответил языковеду и экс-депутатке Верховной Рады Ирине Фарион.
Боксер по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик увлекается поэзией. И он записал ролик, в котором в стихотворной форме ответил языковеду и экс-депутатке Верховной Рады Ирине Фарион. Как известно доктор филологических наук заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые говорят на русском языке.
Знаменитый боксер начал свой спич со слов: "Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет — все, как вы любите".
Далее боксер зачитал стихотворение на русском языке.
"Фарион свой рот открыла
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
"Если бы я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить, сказала б я"
Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (здесь не в рифму, извиняюсь)
А сейчас кричите громко
Что враги все — это стресс
Вы — агент Кремля уж точно
Тут и к бабке не ходи
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви".
Свое обращение Александр Усик завершил посланием к бойцам ВСУ. "Всем ребятам, защищающим нашу страну, — уважение, невероятное уважение. Слава Украине", — сказал боксер.
Ранее Александр Усик рассказал, как ездил на передовую к украинским бойцам. По словам Усика, он хотел воевать против российских захватчиков, но бойцы убедили его вернуться домой и заниматься своими делами.