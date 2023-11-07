Сенсация в Лиге чемпионов: "Шахтер" минимально обыграл "Барсу": Сикан забил единственный мяч (видео)

В концовке первого тайма Георгий Судаков выдал диагональ на своего грузинского тезку Гочолейшвили, и тот навесил в центр штрафной. А Даниил Сикан в высоком прыжке отправил мяч под дальнюю штангу ворот Тер Стегена.

В четвертом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Шахтер" обыграл "Барселону" со минимальным счетом 1:0. Победа над "сине-гранатовыми" может стать хорошим заделом для "горняков", чтобы продолжить евросезон в Лиге Европы, а при удачном стечении обстоятельств — и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Барселона" обыграла украинскую команду в предыдущем туре на Камп Ноу. И в Гамбург, где "Шахтер" играет свои условно домашние матчи, ехала с девятиочковым запасом. У "горняков" же в турнирной таблицы до вечера седьмого ноября значились скромные 3 пункта.

Гол Даниила Сикана

Вместе с тем, если сравнивать с первым матчем, состав "Барселоны" усилился лидерами. "Шахтер" понес потери в ходе матча: во втором тайме травмировались автор единственного гола Даниил Сикан и Тарас Степаненко.

Защитник Ефим Конопля и хавбек Артем Бондаренко не были даже в заявке.

Горняки пытались связать линию атаки каталонцев, действовали на контратаках и полагались на длинные забросы. Единственный гол провели в концовке первого тайма. Судаков забросил на правого защитника Гочолейшвили и тот навесил в центр штрафной, где Сикан в высоком прыжке отправил мяч под дальнюю штангу ворот Тер Стегена.

Во втором тайме "Барселона" пыталась атаковать, Хави Эрнандес усилил состав заменами, но к радикальным изменениями это не привело. Дмитрий Ризнык легко справлялся с верховыми мячами, а защита "горняков" не позволила сопернику выходить на оперативное пространство.

Дальнейшая перспектива "Шахтера" в Лиге чемпионов

Если португальский "Порту" потеряет очки в Каталонии, а "Шахтер" наберет по максимуму с "Антверпеном", тогда путевка в плей-офф Лиги Чемпионов будет разыграна в заключительном матче против "драконов" в Португалии 13 декабря.

Напомним, что "Шахтер" забил трижды во втором тайме в матче против "Антверпена" и добился волевой победы.

Но старт Лиги Чемпионов выдался крайне необнадеживающим для "горняков": "Порту" без труда разобрался на выезде в защитными построениями украинской команды.

Возможно, за счет того, что за две недели до матча с "Шахтером" подопечные Сержиу Консейсау начали осваивать сверхатакующую схему.