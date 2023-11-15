На фронте погибли украинские хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов (фото)

Макар Ерофеев участвовал в боях за освобождение Харьковской области, а Алексей Логинов с начала полномасштабной войны вызвался защищать Украину добровольцем.

Хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов погибли на фронте в боях с российскими захватчиками. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины на своем сайте.

Антон Ерофеев, старший брат Макара, рассказал, что защитник погиб, когда сопровождал лично в бой новоприбывших бойцов. При отходе Ерофеев с вместе с собратьями переносил раненого. Продолжался обстрел, но Макар не оставлял раненого. Впоследствии он погиб в результате обстрела из миномета.

Макар, по словам брата, всегда ходил с подчиненными в бой и не мог смириться с сообщениями, когда по рации ему докладывали о ранениях защитников. Он имел хорошее философское видение воина.

В Федерации подтвердили и гибель экс-вратаря белоцерковского "Белого Барса" Алексея Логинова. Обстоятельства его гибели неизвестны. Герой вошел в ряды Вооруженных сил Украины после полномасштабного нападения России пошел на войну добровольцем.

Похоронят Алексея Логинова на Лукьяновском кладбище. Церемония прощания состоится в четверг, 16 ноября, начиная с 13:00.

Кто такой Макар Ерофеев

Макар Ерофеев выступал за хоккейные клубы "Аврора", "Зенит" и "Ястребы". В хоккейную академию он прошел отбор в 15 лет. В 2014 году, когда Россия захватила Крым, он выбрал для обучения военный лицей имени Ивана Богуна. Впоследствии учился на факультете разведки Одесской военной академии сухопутных войск.

Макар Ерофеев участвовал в обороне Харькова и освобождал Чугуев. Также выполнял задачи в районе Бахмута. Бывший хоккеист получил заместитель командира роты разведки 92-й отдельной штурмовой бригады.

Макар Ерофеев Фото: Федерация хоккея Украины

Кто такой Алексей Логинов

Алексей Логинов родился в Киеве. В 2017-м он начал играть за столичных "Ледяных Волков". Сыграв только одну игру, Алексей перешел в состав "Белого Барса", с которым стал чемпионом Украины-2018 среди молодежи (U20). Спортсмен был и студентом географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Алексей Логинов Фото: Федерация хоккея Украины

Напомним, в июне стало известно о гибели на фронте украинского футболиста Кирилла Молокова. Ему был 21 год. Украинский защитник погиб во время штурма позиций российских войск.