Снимет ли Украина итальянское проклятие: где смотреть матч Евро-2024 Украина – Италия

Матч Украина — Италия состоится 20 ноября на "Бай-Арене" немецкого Леверкузена. На кону — прямой выход на Чемпионат Европы 2024. Украинцы еще ни разу в истории противостояния футбольных сборных не обыгрывали итальянцев.

Поражение или ничья сборной Украины в матче с Италией не станет совсем уж катастрофой, как считалось до воскресного вечера 19 ноября, когда стало известно, что в плей-офф Лиги Наций освободилось место, которое в случае чего займет Украина. Прежде его занимали сербы, которые за счет ничьи с болгарами напрямую вышли на Евро.

Украина – Италия: где пройдет матч отбора на Евро-2024

Из-за этого обстоятельство противостояние Украина — Италия, которое состоится сегодня, 20 ноября на "Бай-Арене" немецкого Леверкузена, будет не менее принципиальным.

На кону матча Сине-желтых и Скуадры Адзурры — прямой выход на чемпионат Европы, который следующим летом будет проходить в Германии.

Украина – Италия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Матч Украина – Италия в прямом эфире покажут интернет-платформы, в кабельных сетях и IPTV решающий поединок будут транслировать местные телеканалы "Суспільного".

Украина – Италия: составы команд

Украина Италия: составы команд

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Оборона: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все трое — "Шахтер"), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак ("Динамо Киев"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Сваток ("СК Днепр-1"), Максим Таловеров (австрийский "ЛАСК").

Полузащита: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Александр Караваев ("Динамо"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Александр Пихаленок ("СК Днепр-1");

Нападение: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Даниил Сикан ("Шахтер").

Кроме того, основной состав команды могут пополнить футболисты из резервного списка: защищающие цвета "Динамо Киев" Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Ванат, а также Назарий Русин (который играет во втором английском дивизионе за "Сандерленд").

Заявка сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм"), Марко Карнесекки ("Аталанта");

Оборона: Франческо Ачерби (миланский "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Маттео Дармиан ("Интер"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Федерико Димарко ("Интер"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Андреа Камбьясо ("Ювентус"), Джанлука Манчини ("Рома");

Полузащита: Николо Барелла ("Интер"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина"), Брайан Кристанте ("Рома"), Давиде Фраттези ("Интер"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Андреа Кольпани ("Монца"), Жоржиньо ("Арсенал");

Нападение: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Николо Дзаньоло ("Астон Вилла"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано ("Наполи").

Матч в Милане Италия – Украина

В сентябре сборная Украины уступила в матче против Италии в Милане. В начале матча итальянцы вели 2:0, но гол Андрея Ярмоленко в конце тайма все же вернул надежду.

"Мы живы" — с таким заголовком на следующий день вышел номер Corriere dello Sport. "Благодаря Хорошему темпу, индивидуальной игре и двух голам Фраттези Украину обыграли", — отмечало издание.

Давиде Фраттези за тот матч получил оценку 8/10. Локателли и Дзаньоло — 7/10.

"Просто Италия, — писала Gazzetta dello Sport. — Хорошая игра, темп и эпизоды для взятия ворот "на Сан-Сиро. Евро все ближе".

Фото: УЕФА | Лучано Спаллетти в матче на Сан-Сиро

Фото: УЕФА | Александр Зинченко в матче против Италии в Милане

Украина – Италия: статистика матчей: 2 ничьи, 7 поражений

В истории сборной Украины еще не было побед в матчах с Италией, хотя команды сыграли между собой уже 9 матчей, в т.ч. и товарищеских.

Украина Италия статистика матчей

Вместе с тем Украина не проигрывала в своих девяти последних условно домашних матчах.

Матч Украина – Италия: таблица группы С

Напомним, что в предыдущем матче Украина обыграла Мальту 3:1, что позволило сравниться с Италией по набранных количеству очков, но по личным встречам Скуадра Адзурра Украину опережает.

Ранее сообщалось, что в Минспорта обновили список спортсменов, которые не вернулись с соревнований из-за границы.