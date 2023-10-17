Украина обыграла Мальту 3:1: для выхода на Евро-2024 теперь нужна победа над Италией

Первый удар в створ у Украины был только на 36-й минуте, а сравняли благодаря автоголу защитника мальтийцев, который поскользнулся и буквально занес мяч в свои ворота. Матч за выход на Евро-2024 сборной Украины и Италии, считающейся самым сложным соперником для Украины, состоится на "Бай-Арене" в немецком Леверкузене 20 ноября.

Related video

Сборная Украины в квалификационном матче отбора на Чемпионат Европы 2024 переиграла сборную Мальты со счетом 2:1.

Пол Мбонг, нападающий мальтийцев и местного клуба "Биркиркара", открыл счет на 13-й минуте, выйдя один на один с Анатолием Трубиным после точной передачи.

Первый удар в створ у Украины был на 36-й минуте. Михаил Мудрик мог забивать, но голкипер Генри Бонелло вытащил мяч из угла.

Спустя две минуты Сине-желтые все же повели в счете — причем даже не пришлось бить по воротам. Судаков простреливал на дальнюю штангу, где не было никого из партнеров. Но левый защитник мальтийцев поскользнулся на мокром газоне и занес мяч в свои же ворота.

Михаил Мудрик

Под занавес матча судья назначил пенальти за снос Мудрика — и Артем Довбик реализовал 11-метровый.

В компенсированное к первому тайму время у Мальты было две возможности сравнять счет. В одной из них Мэттью Гийоме с линии штрафной пробил в перекладину ворот Трубина, а затем после розыгрыша стандарта мальтийцы пробили выше ворот.

На 85-й минуте Михаил Мудрик забил дебютный гол в ворота Мальты: прошел по флангу сместился в центр и пробил

В свою очередь, сборная Италии — основной соперник Украины за выход из группы С — уступила в выездном матче против Англии: 1:3.

У Скуадры Адзурры остается игра в запасе. В случае победы над Серверной Македонией в предпоследнем матче отбора, ее устроит и ничья в очном противостоянии с украинцами, тогда как подопечных Реброва — только победа.

Матч за выход на Евро-2024 сборной Украины и Италии пройдет в немецком Леверкузене 20 ноября.

Напомним, что в предыдущем матче Украина переиграла Северную Македонию. На последних секундах вышедший на замену Александр Караваев удвоил преимущество.

Также сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что не берет трубку, если звонят из России. В сезоне 2008-2009 он играл в РПЛ за казанский "Рубин".