"Ненавижу": гимнастку Никольченко исключили со сборной после критики в адрес Польши (фото)

По словам и.о. министра молодежи и спорта Матвея Бедного, каждый украинец, который представляет нашу страну на международной арене, должен осознавать уровень своей ответственности. Оставить без реакции высказывания спортсменки нельзя.

Гимнастка Владислава Никольченко была исключена с состава сборной Украины по художественной гимнастики. Об этом сообщает издание Tribuna.com 23 ноября.

Отмечается, что журналисты обратились за комментарием к исполняющему обязанности министра молодежи и спорта Матвею Бедному. Он подтвердил, что Владислава Никольченко больше не является частью сборной.

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности. В то время, когда президент и правительство страны прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача – показывать миру, что украинцы – зрелый, состоятельный, мудрый народ", — говорит Матвей Бедный.

Те высказывания, которые позволила себе бывшая участница национальной сборной по художественной гимнастике, продолжает и.о. министра молодежи и спорта, вредны для Украины, поэтому нельзя на это не реагировать.

Скандал с гимнасткой Никольченко: что известно

Владислава Никольченко на своей странице в социальной сети Instagram негативно высказалась в адрес Польши и ее жителей из-за испорченного настроения.

"Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", — подписала фотографию гимнастка.

Эти высказывания вызвали реакцию от бывшего генсека Федерации гимнастики Польши Петра Деца. Он написал, что сначала украинская девушка проводит в Варшаве мастер-классы, участвует в турнирах, а теперь говорит о ненависти к государству.

"Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя в экзотические места", — заявил Петр Дец, передает Tribuna.

После этого бывший генсек Федерации гимнастики Польши написал, что у него был разговор с вице-президентом Украинской федерации художественной гимнастики Ириной Блохиной, которая извинялась перед всем польским народом.

Сама Владислава Никольченко у себя в Instagram также отреагировала на инцидент. Она заявила, что была на эмоциях из-за психологического срыва и извинилась перед всеми, кого оскорбила своими словами.

"С каждым, даже маленьким конфликтом, из-за войны в моей стране возникает стресс, исходящий из меня без моего разрешения в таком агрессивном виде. Это была ситуативная эмоция, о которой я жалею, не хотела никого оскорбить. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне. Извините", — написала спортсменка.

Украинская гимнастка попала в скандал из-за высказываний в сторону Польши и ее жителей Фото: Instagram

Напомним, 8 сентября 2021 года гимнастка Влада Никольченко рассказывала о своих тяжелых рабочих отношениях с тренером. По ее словам, тренировки с Ириной Дерюгиной можно было сравнить со службой в армии.