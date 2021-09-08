Влада Никольченко: "Из заявки на Олимпиаду меня исключили НОК и Минспорта"

Украинская гимнастка рассказала Фокусу о ситуации, из-за которой не поехала на Олимпийские игры в Токио

На летних Олимпийских играх в Токио заявка сборная Украины была наименьшей в истории — 157 спортсменов. Среди тех, кто не поехал на Олимпиаду была и лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко. В интервью Фокусу она рассказала о том, почему ее исключили из финальной заявки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

— После чемпионата Европы меня даже не поставили в заявку. Ирина Ивановна (Дерюгина. — Ред.) мне объясняла это тем, что она подавала меня и Вику Оноприенко на Олимпийские игры. Но НОК и Минспорта без ее ведома и согласия поменяли меня на Кристину Пограничную. На эту тему тяжело говорить — мне до сих пор ничего не объяснили. Почему поменяли именно меня? На чемпионате мира в 2019 году мы с Кристиной вместе завоевывали лицензии. Но почему моя лицензия была списана, не знаю. Три недели я тренировалась, с осознанием, что я не в заявке. А для меня очень важно понимать, к чему я готовлюсь и куда я еду, — рассказала Никольченко.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио в художественной гимнастике Украину представляли Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. Обе спортсменки квалифицировались в финал личного многоборья, но заняли 9-е и 10-е места соответственно.Впервые за 25 лет без золотой медали в художественной гимнастике остались спортсменки из России.

Влада Никольченко — бронзовая призерка чемпионата мира (2019) и Европы (2019).

Больше о загадочном непопадании Никольченко на Олимпиаду в Токио, приостановке спортивной карьеры и о последствиях перенесенного заболевания COVID-19 — в интервью Фокусу.