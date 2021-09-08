Влада Нікольченко: "Із заявки на Олімпіаду мене виключили НОК і Мінспорту"

Українська гімнастка розповіла Фокусу про ситуацію, через яку не поїхала на Олімпійські ігри в Токіо.

На літніх Олімпійських іграх у Токіо заявка збірної України була найменшою в історії — 157 спортсменів. Серед тих, хто не поїхав на Олімпіаду була й лідерка збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко. В інтерв'ю Фокусу вона розповіла про те, чому її виключили з фінальної заявки.

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— Після чемпіонату Європи мене навіть не поставили в заявку. Ірина Іванівна (Дерюгіна. — Ред.) мені пояснювала це тим, що вона подавала мене і Віку Онопрієнко на Олімпійські ігри. Але НОК і Мінспорту без її відома і згоди поміняли мене на Христину Пограничну. На цю тему важко говорити — мені досі нічого не пояснили. Чому поміняли саме мене? На чемпіонаті світу в 2019 році ми з Христиною разом завойовували ліцензії. Але чому моя ліцензія була списана, не знаю. Три тижні я тренувалася, з усвідомленням, що я не в заявці. А для мене дуже важливо розуміти, до чого я готуюся і куди я їду, — розповіла Нікольченко.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Токіо в художній гімнастиці Україну представляли Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична. Обидві спортсменки кваліфікувалися до фіналу особистого багатоборства, але посіли 9-е і 10-е місця відповідно. Уперше за 25 років без золотої медалі в художній гімнастиці залишилися спортсменки з Росії.

Влада Нікольченко — бронзова призерка чемпіонату світу (2019) та Європи (2019).

Більше про загадкове непотрапляння Нікольченко на Олімпіаду в Токіо, припинення спортивної кар'єри і про наслідки перенесеного захворювання COVID-19 — в інтерв'ю Фокусу.