Влада Никольченко: "Я не завершаю карьеру, а делаю паузу"

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике после загадочного непопадания на Олимпиаду в Токио заявила, что приостанавливает спортивную карьеру. Влада Никольченко впервые откровенно рассказала о своем решении, о работе с Ириной Дерюгиной и о последствиях перенесенного заболевания COVID-19 — в интервью Фокусу.

– Когда ты поняла, что ты не едешь на Олимпиаду?

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– За пять дней до вылета. Я перестала ходить в зал, понимая, что не могу работать. Мое состояние, и моральное, и физическое, было плачевным.

Влада Никольченко громко заявила о себе в 2019 году. Тогда девушка завоевала три бронзы: на чемпионате мира в Баку, на чемпионате Европы и на Европейских играх. Обладающая великолепной внешностью и обаянием Влада привлекла к себе внимание и стала признанным лидером сборной. Казалось бы, все шло хорошо, у Украины появилась надежда на медали в Токио. Но в 2020-м Олимпиаду перенесли из-за ковида, а в жизни Влады Никольченко начался тяжелый период, который продолжается до сих пор. Дошло до того, что девушка при странных обстоятельствах не поехала на Олимпиаду, после чего объявила о паузе в карьере.

Фокус поговорил с Владой Никольченко о том, что произошло в ее жизни: об обидных поражениях, о болезни коронавирусом, об отношениях с другими гимнастками и тренером сборной Ириной Дерюгиной, о работе моделью и возвращении в спорт.

[ + – ] В 2019-м Владу Никольченко считали звездой художественной гимнастики Фото: Личный архив Влады Никольченко

"Финал Олимпиады не смотрела"

— После чемпионата Европы меня даже не поставили в заявку, — говорит Влада. — Ирина Ивановна (Дерюгина. — Ред.) мне объясняла это тем, что она подавала меня и Вику Оноприенко на Олимпийские игры. Но НОК и Минспорта без ее ведома и согласия поменяли меня на Кристину Пограничную. На эту тему тяжело говорить — мне до сих пор ничего не объяснили. Почему поменяли именно меня? На чемпионате мира в 2019 году мы с Кристиной вместе завоевывали лицензии. Но почему моя лицензия была списана, не знаю. Три недели я тренировалась, с осознанием, что я не в заявке. А для меня очень важно понимать, к чему я готовлюсь и куда я еду.

— Ты смотрела финал Олимпиады по художественной гимнастике? Что чувствовала? Или предпочла не терзать себя?

– Я его не смотрела. Какие-то кусочки попадались мне в Инстаграме, потому весь интернет кишит: скандалы какие-то, кто кого поддержал, кого засудили и так далее. Украину, к счастью, в это не сильно вовлекли, потому что мы довольствовались 9-10-м местами. Даже не знаю, что тут комментировать. Девочки молодцы. А я не могу сказать, что если бы поехала, то обязательно взяла бы золото. Может, я вообще не попала бы в финал. Очень рада за девочек из Болгарии, они молодцы. Их победа действительно заслужена, сейчас это лучшая команда в мире — что касается групповой программы.

"В 2020-м поняла, что потеряла смысл жизни"

– Ситуация перед чемпионатом Европы в Киеве действительно выглядела очень странной — когда на представлении команды сказали, что ты не попала в заявку из-за какого-то "сильного стресса". Что это было?

– Я уже когда-то об этом говорила, когда впервые подняли эту тему. Хотя раньше о таком старались умалчивать. У нас случился небольшой конфликт с Ириной Ивановной, имели место определенные разногласия. Так часто бывает между гимнасткой и тренером, в этом ничего такого нет. Но перед чемпионатом Европы это все далеко зашло — и, возможно, она решила меня как-то наказать или проучить, не поставив в состав команды. А я была с этим не согласна. В нашем конфликте никто не хотел идти навстречу. Я была очень обижена на Ирину Ивановну, а она, наверное — на меня. Тогда я первой принесла извинения, потому что она великая женщина и тренер. И все равно я младше и должна была извиниться.

Я продолжала тренироваться с девочками, мы работали втроем, и честно говоря, это было тяжело. Просто перегорела морально из-за непонятной ситуации: выступаю я все-таки или нет? Думала не о результате, как мне лучше подготовиться, а о том, что сделать, чтобы меня все-таки включили в команду. Если девочки спокойно готовились, ходили на тренировки и выкладывались по максимуму, потому что знали, что через три дня у них старт, то я была в плохом состоянии. Тогда у меня случился капитальный стресс.

[ + – ] Влада Никольченко во время выступлений

— 2020-й год стал для тебя переломным. Но ведь были и победы, например, на чемпионате Украины. Год был сложным из-за результатов или из-за твоего морального состояния?

— Все пошло не так с начала года. Еще когда мы готовились на Олимпиаду, в феврале-марте, последние соревнования состоялись в Чехии. Мы прилетели 8 марта и через неделю объявляют карантин, еще через 5 дней отменяют Кубок Дерюгиной — и все. Дальше жизнь как в тумане…

Спортсмены живут в особом ритме: соревнования, тренировки, не успеваешь вернуться в Украину — и уже надо опять куда-то лететь. В апреле у нас должно было быть четыре старта за один месяц. Каждую среду ты улетаешь и каждый понедельник прилетаешь. Это такой безумный ритм жизни, я очень уставала, но и кайфовала. А если сидеть в одном зале в Киеве, каждый день видеть одни и те же стены, то тебя начинает тошнить от однообразия. Для меня это ужасно, поэтому я просилась на все соревнования.

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И вот когда в 2020-м это все закончилось, это был такой переломный момент, что потерялся смысл жизни. Я была в глубокой депрессии. Не понимала, зачем я тренируюсь, очень поправилась на этом фоне. Потому что не было ответов на вопросы: "Когда у нас следующие соревнования?" и "Зачем это все сейчас?".

Летом мы уехали на сборы в Ужгород, постепенно вошли в форму и начали тренироваться. Локдаун частично сняли, жизнь начала налаживаться, но месяца 3-4 было тяжело.

"Не верила, что у меня ковид"

–— Весной этого года ты заболела коронавирусом. Ты поняла, где и как заразилась?

— В зале. Не было так, что все заболели массово: понятно, что кто-то заболел первым, понятно, что до этого все попили из одной бутылки… На самом деле, все началось раньше, в 2020-м. Мы как раз были на чемпионате Украины в Ужгороде. До этого вообще никто не болел. Ну да, ковид. Маски носим, антисептиками пользуемся — и нас это обходило стороной. А в Ужгороде как раз была "красная зона", когда мы приехали на чемпионат. Вообще не должны были разрешать проведение чемпионата, но у нас все было без зрителей и как-то турнир позволили провести. Одной из девочек стало плохо, ночью у нее поднялась температура. Коронавирус у нее подтвердился. Сначала это от всей команды скрывали, потом заболела еще одна девочка, а затем еще одна.

[ + – ] 2020 год стал переломным в жизни Влады Никольченко Фото: Личный архив Влады Никольченко

– Словом, пошел эффект домино.

– Да. Заболело полкоманды, мы приехали в Киеве и отсидели 10 дней на карантине. Кто живет с родителями и семьями, тех пытались оградить и поселить вместе, тех, кто болеет — изолировать. Потом все выздоровели, прошел чемпионат Европы, и все было хорошо. Но следующая волна случилась после Нового года, а затем и в марте. У одной из девочек 8 марта был День рождения, и ей было ужасно тяжело тренироваться. Она плохо себя чувствовала, но тренеры этого не поняли и сказали ей что-то типа "Что ты ленишься? Хочешь уже отпроситься и отметить день рождения?". На следующий день у нее поднялась температура до 40 градусов. Сдали тест через два дня, у нее подтвердился коронавирус. Ей стало плохо в понедельник, а в среду я начинаю очень сильно кашлять. У меня вообще бронхиальная астма, но я не пользуюсь ингалятором, потому что это можно квалифицировать как допинг. Иногда бывают аллергические приступы, особенно когда я контактирую с собаками. Сразу начинаю задыхаться.

Но в тот момент я поняла, что это уже ненормально, я кашляю, будто я курильщик с 50-летним стажем. И все же, я продолжаю тренироваться, мне никакого спуску не дают. На следующий день иду сдавать ПЦР-тест, хотя меня на него не отпускают и говорят, что ты их сделала 500 штук и так и не заразилась, когда все болели…

Честно говоря, я не верила, что у меня ковид. На следующий день провела первую тренировку, и мне приходит позитивный тест. Меня быстро отправляют домой, хотя в этом особого смысла не было, потому что и девочка, от которой, вероятно, я заразилась, тренировалась несколько дней, и я с коронавирусом работала со всеми. И опять у нас полу-карантин, в зале никого нет.

— Как ты переносила болезнь?

— Не скажу, что очень тяжело. Кашляла, но это было ожидаемо, потому что бронхи — мое слабое место. Температура была не выше 38. Я переболела, думала, хорошо, что антитела теперь есть, тест сдала, все замечательно. Но период восстановления был кошмаром. Мы тренируемся на втором этаже, и я даже не могла подняться по ступенькам. Была такая одышка, что я просто задыхалась. А мне еще тренироваться, делать много прогонов, бегать! Пошли побочные эффекты на легкие. Я бежала 500 метров, останавливалась и "умирала". Уже потом смогла бежать 2-3 километра, потом 5, 7, словом, разбежалась. С этой проблемой мы справились.

Дальше я очень поправилась, непонятно почему. Сдала анализы — оказалось, что у меня началась проблема со щитовидной железой. Это ковид оставил следы в моем организме. Таблетки только убирают симптомы на какое-то время. Любая нежелательная нагрузка приводит к тому, что мое восстановление начинается заново. А с такими тренировками, как у нас, все еще больше усугубляется. Выходит, что я вроде бы долечиваюсь, но потом все начинается по кругу.

[ + – ] В 2020 Никольченко выиграла чемпионат Украины в Ужгороде Фото: Федерация художественной Гимнастики Украины

— Ты переболела, но успела привести себя в форму и поехать на чемпионат Европы, на котором заняла 13-е место. Верно ли я понимаю, что это был последний шанс отобраться на Олимпиаду и этот результат оставил тебя вне участия в Играх?

— Нет, какой отбор на Олимпиаду? У нас лицензии разыгрывались в 2019 году на чемпионате мира. На этом чемпионате Европы действительно разыгрывались какие-то лицензии, но для стран, которые их еще не получили. У Украины же было две лицензии в личной программе и одна в групповой, это все еще с чемпионата мира-2019. Это был первый отбор, 16 человек личной программы и 9 или 8 групповой. Мы с первого отбора прошли на Олимпиаду. А на чемпионате Европы для Украины ничего не решалось.

"Часто не соглашалась с Дерюгиной"

– Мне рассказывали, что у Ирины Ивановны Дерюгиной к тебе особое отношение. Как вы познакомились?

– Это было в 2016 году, когда я приехала на просмотр в Киев. Моя первая тренер уехала в Америку, но перед отъездом сказала мне, что если я хочу продолжать карьеру в спортивной гимнастике, то нужно уезжать из Харькова в столицу. Иначе я с каждым месяцем буду только сбавлять обороты. Папа отговаривал, он хотел отправить меня учиться за границу. Но мама прислушалась ко мне, а я сказала, что хочу попробовать себя в Киеве.

Родители ожидали, что через месяц-два я вернусь в Харьков, доучусь в школе и уеду куда-то поступать. Но я попала к Дерюгиной в тот момент, когда в самом разгаре была подготовка к Олимпиаде в Рио. Я увидела, как работает Аня Ризатдинова в зале. Наблюдала за ней и загорелась изнутри, поставила себе маленькую цель, о которой никому не рассказывала: поспорила сама с собой, что в следующей Олимпиаде буду участвовать и я. Этого, к сожалению, не произошло. Но я благодарна Ирине Ивановне и всей сборной Украины за тот путь в спорте, который я прошла. Но он еще не закончился. Еще может быть много чего впереди.

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– Что было дальше?

– Началась совместная работа с Ириной Ивановной. В 2017 году я уже стояла в юниорской команде группового упражнения, а в 2018 работала по взрослой программе в личном зачете. Групповые соревнования мне очень помогли, но я однозначно не "групповичка". Мне нравится личная программа, я должна быть на ковре одна.

Ирина Ивановна рассмотрела во мне потенциал и на первом чемпионате мира в 15 лет я была уже на четвертом месте, за самыми взрослыми и титулованными гимнастками мира! Это перевернуло восприятие всех: и судей, и соперниц, и зрителей. Никто тогда не понимал, как это произошло? Как девочки, которые выступали в Рио, могут проигрывать 15-летней дебютантке, которая только вошла в мир спорта. Постепенно мы готовились дальше, но 2020-й стал переломным годом.

— Я не один раз слышал, что тренировки у Дерюгиной – это как служба в армии. Это так?

— В плане дисциплины — да. 12 часов в зале, очень жесткие правила, запреты, вплоть до внешней жизни. Эта система передается из поколения в поколение, я не совсем понимаю, почему так. Во многих моментах я не соглашалась с Ириной Ивановной, но сознавала, что не могу против нее пойти. Нужно это все просто принять. Ответы на многие вопросы я не получила до сих пор, со многим все еще не согласна. Если бы я была главным тренером, я бы поступала иначе. Но все равно никто не знает всей работы Ирины Ивановны на 100%. Возможно, на ее месте я бы согласилась с такими правилами и требованиями.

"Это не известность, а ответственность"

— 2019-й год был для тебя урожайным: бронзовая медаль на чемпионате мира, бронзовая награда на Европейских играх. Ты в одно мгновение стала очень известной. Как справлялась с этим?

– Я бы назвала это не известностью, а ответственностью. Потому что когда ты в 15 лет попадаешь на взрослые турниры и начинаешь показывать результаты, выигрывать медали, от тебя ждут очень многого. Наши болельщики, тренеры и судьи привыкли к тому, что если ты взял бронзу, то на следующих турнирах должен брать серебро и золото. Ты не должен опускать планку. Но они забывают, что есть человеческий фактор, и даже самые титулованные чемпионы проигрывают. Наверное, от меня требовали больше всего. Ирина Ивановна видела во мне колоссальный потенциал, я претендовала на медали Олимпиады, но 2020-й год много что изменил.

— Я помню, что тебя называли лидером сборной Украины тогда.

— Да. Эта ответственность в 2019 году очень чувствовалось. В первой половине года были Кубки мира и гран-при, присутствовал такой негласный закон, что без медали домой можешь не возвращаться. А я начала проигрывать. Все поэтапные соревнования прошла не очень хорошо, но дальнейшие результаты на крупных турнирах эти мелкие неудачи затмили. Если в 2018 году у меня не было медалей с чемпионатов мира и Европы, но были всякие гран-при и другие коммерческие соревнования, то в 2019 все было наоборот. Я выиграла все топовые старты, но подготовку прошла с ошибками.

После медали на чемпионате Европы я понимала, что еду на Европейские игры. Это система Олимпиады: есть командный зачет Украины, я была и в групповой программе, и в личной. И тогда я понимала, что у меня нет второго номера — кто мог бы меня подстраховать в случае неудачи. Понимала, что от меня ждут медаль, и я не могу подвести. Ответственность была колоссальная, у меня подкашивались коленки. Я понимала, что отдала всю себя в зале и выжала свой максимум. В эту одну минуту и тридцать секунд у тебя вся жизнь проходит перед глазами, сердце бьется очень быстро.

Но когда у тебя все получается, ты выходишь с ковра, у тебя берут интервью, сердце вылетает из груди… Ради таких эмоций стоит жить. И после таких моментов забывается все плохое и тяжелое, как ты к этому шел, через слезы в зале и все трудности, которые встретились на твоем пути.

– Бывало такое, что после соревнований ты плакала в раздевалке?

– Да, много раз. На Кубках мира и гран-при я очень расстраивалась, но не плакала. А вот на Европейских играх я хорошо шла в программе многоборья, но допустила ошибку в "ленте". Последним этапом были упражнения с мячом, а я с ним всегда была "на вы". У меня постоянно мокрые руки, мяч куда-то укатывается, выпрыгивает. И я понимала, что если сейчас выйду и сделаю все правильно, то я на пьедестале. Если допускаю ошибку, то все, пролетаю мимо многоборья и не выхожу в финал с мячом. И вот, завершающее упражнение с мячом, а я не справилась с волнением.

Позже я долго думала, анализировала, разбирала этот момент, чтобы не повторять таких ошибок. Я действительно много думала о медали. И на чемпионате мира я переступила через это, думала не о медали, а о своей программе и работе в зале. Что будет потом – не важно. Ни то, как меня оценят судьи, ни то, как выступят мои конкурентки.

Но после того как я не прошла в финал многоборья на Европейских играх, я помню, что сидела с Ириной Ивановной и плакала. Она успокаивала меня, говорила, что ничего страшного не случилось и что мы еще все исправим. В такие моменты для любого спортсмена очень важна поддержка тренера, чтобы не унывать. Из двух видов, в финал которых я попала, я взяла бронзу. В булавах была не согласна с судейством, но это уже такие нюансы, которые зависят не от меня.

– Нечасто встретишь спортсмена, который честно признается, что где-то допустил ошибки.

— Наверное, все по-разному переживают неудачи. Кто-то может анализировать, как я, а кто-то говорит себе: "Забыли и пошли дальше". Но как забыли, если это может повториться снова? Мне кажется, что для спортсмена это очень важно.

"Париж? Скорее, да!"

— Париж-2024 – это реально для тебя?

— Конечно, реально. Не знаю, восстановлюсь я за 2-3 месяца, за полгода или год. Раньше у гимнасток отпуск был максимум пять дней, иначе ты поправишься, выйдешь из формы и "мир рухнет". Но после карантина все поняли, что в гимнастике можно отдыхать и три месяца, и полгода, и ты все равно вернешься. Да, будет значительно тяжелее, но все реально. Как реально похудеть на 10 кг и набрать форму. Просто потребуется больше времени. Но если этот период действительно важен для спортсмена, то надо так и поступить.

О Париже-2024 я скажу скорее "да", чем "нет". Потому что олимпийский цикл в этот раз короче — не четыре года, а три. Это большой плюс. А еще я хочу понаблюдать за сменой правил. Каждые четыре года у нас меняются правила и не все гимнастки могут под них подстроиться.

Мотоцикл, универ и модельный бизнес

– Ты недавно начала учиться ездить на мотоцикле. Зачем тебе это?

– Я по жизни экстремалка, хочу даже с парашютом прыгнуть в ближайшем будущем. Есть у меня такие мечты. А мотоциклом я загорелась, когда мне исполнилось 18 лет. Познакомилась с компанией, которая занимается мотоспортом, захотелось попробовать поездить самой. Мама не особенно поддержала мое решение, сказала: "Учись, езди по кругу, фишечки объезжай, но не по городу". А вот отец позвонил и сказал: "Алло, это байкерша Влада? Как ты на это пошла, это же очень круто!". Вот от этого я была в шоке.

В Киеве, как я уже поняла, ездить на мотоцикле выгодно, потому что можно проехать по центру не за 2,5 часа, а за 15 минут. Это большой плюс. Кстати, мотоциклистов у нас в городе очень много, если не считать курьеров "Глово" или "Ракеты".

– Ты ведешь страничку в Инстаграме — как часто тебе пишут парни в директ? И какой подкат был самый тупой?

– О, ну самое глупое, что писали, это сразу: "Выходи за меня". Кто-то шлет "огонечки" на историю, а тут тебе такое пишут. Сидишь, читаешь, и думаешь: "Да, уже разбежалась". Я не знаю, о чем люди думают, когда такое пишут. Вообще, я стараюсь развивать свой Инстаграм, пишу сама и придумываю темы для постов — у меня хорошо работает фантазия. Еще есть девочка — SMM-менеджер, которая мне помогает. Очень много сообщений приходит в директ. Когда мы начинали сотрудничать, у меня висело около 600 запросов в директе — при том, что я кому-то отвечала. Там были неплохие предложения и по рекламе, и по сотрудничеству. А я просто-напросто не видела этих сообщений. Поэтому привлекла специалиста.

Вторая причина нашего сотрудничества – контент. Я спортсмен-блогер и подписана на многих популярных блогеров. Большинство из них от спорта держатся далеко. Но, например, есть Аня Ризатдинова — я за ней слежу, подписана, и мне нравится, как она ведет свой блог. Я хочу что-то похожее, но в то же время и что-то свое. У меня очень разнообразная аудитория: детки, гимнасты, болельщики. Украинцы, русские, иностранцы… То есть, нужно вести аккаунт еще и на английском.

[ + – ] Влада Никольченко сделала паузу в спортивной карьере и ушла в модели Фото: Личный архив Влады Никольченко

– У тебя в профиле написано, что ты модель. Профессионально этим занимаешься?

– Да, очень много предложений насчет съемок — пишут модельные агентства. Мне очень нравится эта сфера и я заинтересована в таких проектах, особенно теперь, когда появилось свободное время. Раньше мне предлагали, например, полететь на показ в Милан, или обращались агентства, которые отправляют моделей в Европу и США — я отказывалась. Потому что — какая Америка, если я каждый день тренируюсь, 6-7 раз в неделю. А теперь это стало возможным, я открыта к сотрудничеству.

– Влада, 30 июля ты объявила о паузе в спортивной карьере. Что ты делаешь сейчас?

– Можно сказать, что наслаждаюсь жизнью. Главная причина, по которой я решила взять паузу, это здоровье. После того как переболела ковидом, начались осложнения, все затянулось и иногда я чувствую себя лучше, иногда хуже. Усердно готовилась к Олимпийским играм и, грубо говоря, забила на собственное здоровье. Знала, что у меня есть зал и главная цель — а все остальное как-то само по себе образуется. Последствия такого подхода ощущаю до сих пор. Так получилось, что до Олимпиады не доехала, а здоровье уже не вернешь.

Сейчас я провожу время с семьей, недавно летала в долгожданный отпуск. Учусь — раньше у тренировок был приоритет перед вузом (Влада учится в Институте физкультуры — Ред.). Мы все по 12 часов находимся в тренировочном зале, тяжело тянуть какую-то учебную программу, не успеваешь сдавать зачеты и экзамены… Все три летних месяца пришлось закрывать учебные вопросы, потому что весной была подготовка к чемпионату Европы, нас не отпускали. И вроде бы в онлайн-режиме должно быть легче, но так еще больше теряешься…

Сейчас хочу больше уделить времени вузу. И вообще задумываюсь над получением второго образования. Я не завершаю карьеру, а делаю паузу, потому что нужно решить накопившиеся проблемы. А дальше, если буду чувствовать, что художественная гимнастика — это настолько мое, что не смогу без этого жить, тогда я вернусь.