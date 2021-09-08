"Часто не соглашалась с Дерюгиной". Никольченко – о тяжелых рабочих отношениях с тренером

Украинская гимнастка призналась, что тренировки с Ириной Дерюгиной можно сравнить со службой в армии.

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала о своих взаимоотношениях с тренером Ириной Дерюгиной.

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"Тренировки у Дерюгиной – это как служба в армии? В плане дисциплины — да. 12 часов в зале, очень жесткие правила, запреты, вплоть до внешней жизни. Эта система передается из поколения в поколение, я не совсем понимаю, почему так" , – сказала Никольченко в интервью Фокусу.

Также Никольченко рассказала о разногласиях, которые возникают в процессе работы с тренером.

"Во многих моментах я не соглашалась с Ириной Ивановной, но сознавала, что не могу против нее пойти. Нужно это все просто принять.

Ответы на многие вопросы я не получила до сих пор, со многим все еще не согласна. Если бы я была главным тренером, я бы поступала иначе. Но все равно никто не знает всей работы Ирины Ивановны на 100%. Возможно, на ее месте я бы согласилась с такими правилами и требованиями.

Больше о загадочном непопадании Никольченко на Олимпиаду в Токио, приостановке спортивной карьеры и о последствиях перенесенного заболевания COVID-19 — в интервью Фокусу.