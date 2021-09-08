"Часто не погоджувалася з Дерюгіною". Нікольченко — про важкі робочі відносини з тренеркою

Українська гімнастка зізналася, що тренування з Іриною Дерюгіною можна порівняти зі службою в армії.

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла про свої стосунки з тренеркою Іриною Дерюгіною.

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"Тренування у Дерюгіної — це як служба в армії? У плані дисципліни — так. 12 годин у залі, дуже жорсткі правила, заборони, аж до зовнішнього життя. Ця система передається з покоління в покоління, я не зовсім розумію, чому так", — сказала Нікольченко в інтерв'ю Фокусу.

Також Нікольченко розповіла про розбіжності, які виникають у процесі роботи з тренеркою.

"У багатьох моментах я не погоджувалася з Іриною Іванівною, але усвідомлювала, що не можу проти неї піти. Потрібно це все просто прийняти.

Відповіді на більшість питань я не отримала досі, багато з чим все ще не згодна. Якби я була головним тренером, я б надходила інакше. Але все одно ніхто не знає всієї роботи Ірини Іванівни на 100%. Можливо, на її місці я б погодилася з такими правилами та вимогами.

Більше про загадкове непотрапляння Нікольченко на Олімпіаду в Токіо, припинення спортивної кар'єри і про наслідки перенесеного захворювання COVID-19 — в інтерв'ю Фокусу.