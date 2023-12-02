Евро-2024: состоялась жеребьевка финальной части чемпионата по футболу (таблица)

В результате жеребьевки Украина получила практически самых легких из возможных соперников.

В немецком Гамбурге в субботу, 2 декабря, состоялась жеребьевка финального этапа Евро-2024 по футболу. Об этом сообщает "Футбол 24".

Сборная Украины будет играть с Бельгией, Словакией и Румынией, однако для этого нужно сначала пройти плей-офф отбора, чтобы попасть в финальную часть Евро-2024.

"Сборная Украины, если выйдет на чемпионат Европы, будет в группе Е. Это один из самых легких квартетов, в которые можно было попасть, поскольку во время жеребьевки мы находились в четвертой корзине. Конечно, Бельгия – одна из сильнейших сборных континента, но соперничать с Румынией и Словакией не просто можно, а нужно это делать успешно", — подчеркнули спортивные эксперты.

На момент жеребьевки известны 21 из 24 участников финального раунда первенства континента. Еще три участника определятся в плей-офф отбора в марте 2024 года.

"Отметим, что сборная Украины также имеет шанс пробиться на Евро-2024 через плей-офф отбора. В плей-офф Украина играет: в полуфинале против Боснии и Герцеговины, а в финале победитель этой пары встретится с победителем матча Израиль – Исландия", — поясняет издание.

Результаты жеребьевки Евро-2024 по футболу

Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды (победитель пути А).

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия (победитель пути В).

Группа F: Португалия, Турция, Чехия (победитель пути С).

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Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Напомним, что российский олигарх Роман Абрамович мог предложить Британии "кинуть" Украину. Сообщается, что предприниматель якобы отказывается подписывать соглашение о передаче Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда евро) от продажи "Челси".

Также сообщалось, что "Шахтер" гарантировал себе евровесну за счет минимальной победы над бельгийским "Антверпеном". Победа в следующем матче в Порту позволит продолжить выступления в самом престижном европейском клубном турнире и получить призовые — 9,6 миллиона евро.