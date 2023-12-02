УЕФА исключил сборную России из Лиги наций 2024/25: Беларусь сыграет на нейтральном поле

Впервые с начала полномасштабного вторжения в розыгрыше Лиги наций примет участие сборная Беларуси, домашние матчи белорусских футболистов пройдут на нейтральном поле.

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2 декабря УЕФА утвердил процедуру жеребьевки розыгрыша Лиги наций сезона-2024/25. Исполнительный комитет не включил сборную России в список команд, которые примут участие в турнире. Об этом стало известно из публикации на сайте УЕФА.

Жеребьевка турнира, в котором сыграют 54 команды, пройдет 8 февраля 2024 года в Париже.

Вместе с тем к участию в Лиге наций впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину допустили команду Беларуси, которая прежде была отстранена, но теперь будет проводить домашние матчи на стадионах других стран.

Сборная России не участвовала в предыдущем розыгрыше Лиги и не сыграет в каком-либо другом турнире под эгидой УЕФА по меньшей мере до марта 2025 года.

Участники Лиги наций 2024/25:

Лига наций 2024/25: сборные распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам

Лига А

Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры

Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4. Беларусь, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия

Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Из-за вторжения войск РФ в Украину международная футбольная федерация ФИФА, как и УЕФА, с 2022 года отстранила все российские футбольные команды от любых соревнований.

Напомним, что российский олигарх Роман Абрамович мог предложить Британии "кинуть" Украину. Сообщается, что предприниматель якобы отказывается подписывать соглашение о передаче Киеву 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд евро) от продажи "Челси".

Также сообщалось, что "Шахтер" гарантировал себе евровесну за счет минимальной победы над бельгийским "Антверпеном". Победа в следующем матче в Порту позволит продолжить выступления в самом престижном европейском клубном турнире и получить призовые — 9,6 млн евро.

Матч пройдет на стадионе "Драгау", в первом же туре Лиги чемпионов "Порту" уверенно разобрался с "горняками".