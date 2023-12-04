Второй раз за год: футболист испанского клуба потерял сознание во время матча (видео)

Драгиша Гудель после прошлой потери сознания играет с имплантированным дефибриллятором для поддержания работы сердца. Сейчас сербский футболист находится под наблюдением врачей.

Игрок одного из испанских футбольных клубов Драгиша Гудель потерял сознание во время матча третьего дивизиона между "Мелильей" и "Кордобой". Об этом пишет испанское издание Marca.

Как стало известно, сербский футболист, который играет за испанский клуб "Кордоба" на позиции левого защитника, на 28-й минуте матча потерял сознание и упал на поле. И хотя он почти сразу пришел в себя и смог самостоятельно встать, коллеги по команде отговорили его от продолжения игры.

Дело в том, пишет издание, что Драгиша играет с имплантированным дефибриллятором после прошлой потери сознания в марте этого года во время игры с "Феролом".

"В тот раз медики спасли игрока, который так же пытался продолжить игру. В итоге Гуделю установили имплантированный автоматический дефибриллятор для поддержания работы сердца", — уточняет издание.

По сообщению клуба в соцсетях, пишет Marca, сейчас с Драгишем все в порядке — он находится под наблюдением врачей.

Как закончился матч

Драгишу Гуделю на поле заменил Карлос Гарсия, и команда закончила игру с минимальной победой — 1:0.

В целом команда "Кордоба" занимает третью позицию в своей группе третьего испанского дивизиона и отстает от лидера на 8 баллов.

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