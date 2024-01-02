Сторонник войны в Украине: польский шахматист не пожал руку гроссмейстеру из РФ (видео)

Россиянин Денис Хисматуллин известен поддержкой президента РФ Владимира Путина. Он неоднократно посещал расположение российских военных и помогал им.

В узбекском Самарканде, где проходит чемпионат мира по быстрым шахматам, на групповом этапе перед одной из партий польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку представителю РФ Денису Хисматуллину. Об этом в соцсети X сообщил журналист ČT24 Андреас Пападопулос.

Вместе с тем, Хисматуллин мог сообщить судьям о нарушении регламента, но не сделал этого. Партия в итоге завершилась вничью.

Шахматист Денис Хисматуллин

Россиянин Денис Хисматуллин известен тем, что поддерживает войну в Украине и президента РФ Владимира Путина.

Шахматист неоднократно посещал расположение российских военных и помогал им. Хисматуллин — международный гроссмейстер с 2004 года и гроссмейстер России 24 февраля 2011-го. Он также тренирует обладателя Кубка мира и вице-чемпиона мира 2016 года Сергея Карякина.

Российские шахматисты

Напомним, что в Международном олимпийском комитете объяснили допуск россиян на Олимпиаду-2024 тем, что "спортсмены мирно соревнуются". Президент МОК Томас Бах рассказал о причинах, объясняющих решение комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 в Париже в качестве нейтральных.

Также сообщалось, что в начале декабря в Украине отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024. Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что спортивное руководство еще не приняло оконочательного решения относительно участия в Олимпиаде.