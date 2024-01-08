Умер футболист века Франц Беккенбауэр, проигравший "Золотой мяч" Олегу Блохину

По словам журналистов Kicker, Кайзер Франц — гораздо большее явление, чем просто лучший из немцев, когда-либо выходивший на поле в шортах. Он один из трех человек в мире, кто выигрывал чемпионаты мира как футболист и как тренер. К слову, после проигранному в Киеве Суперкубка он "передал" "Золотой мяч" Олегу Блохину, но спустя год индивидуальная награда к нему вновь вернулась.

Легенда сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Франц Беккенбауэр умер во сне ночь 7 января. Ему было 78 лет. Об этом сообщает издание FourFourTwo.

"С глубоким сожалением сообщаем, что мой муж и наш отец Франц Беккенбауэр вчера, в воскресенье, умер тихо во сне, в окружении семьи. Просим скорбеть в тишине и воздержаться от любых вопросов", — сообщили родственники.

Прозванный Кайзером (император — нем.), Беккенбауэр поднимал Кубок мира в качестве игрока сборной ФРГ в 1974 году, а в 1990 году он привел сборную к триумфу на мировом первенстве уже в статусе ее тренера — подобное достижение покорялось лишь трем. Кроме Кайзера Франца, чемпионаты мира как футболисты и тренеры выигрывали только Дидье Дешам и Марио Зачало. Бразильский чемпион умер два дня назад, 6 января в возрасте 92 лет.

Франц Беккенбауэр

Беккенбауэр считается одним из величайших футболистов в истории игры. Он единственный защитник, который дважды выигрывал индивидуальную награду "Золотой мяч" (приз, учрежденный журналом France Football для лучшего игрока года).

Первые 14 лет своих выступлений он провел в мюнхенской "Баварии", а впоследствии был ее президентом. Игровую карьеру завершал в нью-йоркском "Космосе", и, кроме этого, защищал цвета "Гамбурга".

Как тренер работал со сборной Западной Германии, "Марселем" и "Баварией".

В общей сложности легенда немецкого футбола выиграл пять титулов Бундеслиги как игрок и тренер, три европейских кубка и многое другое.

Франц Беккенбауэр и Диего Марадона, 1978 год Фото: wiki

Как появилось прозвище Кайзер Франц

Своему титулу Кайзер он обязан австрийскому императору Францу Иосифу. В одном из интервью Беккенбауэр рассказал, что в конце 60-х "Бавария" играла товарищеский матч в Вене, а напротив отеля — памятник Францу Иосифу. Фотограф попросил попозировать на его фоне, а потом разослал снимок во все газеты.

Франц Беккенбауэр

Сейчас в Испании и ряде других стран ведущих защитников так и называют "кайзер".

Лучшего, чем Беккенбауэр, не было до него и не будет после, цитирует Kicker давнего товарища по сборной Гюнтера Нетцера. В Германии Беккенбауэр четырежды становился лучшим года. В конечном итоге в Германии его назвали "футболистом века".

"Но он был и остается гораздо больше, чем лучший немец, когда-либо выходивший на поле в шортах", — пишут авторы Kicker.

Беккенбауэр и Украина

В 1975 году Беккенбауэр вместе с "Баварией" приехал в Киев на финал Суперкубка УЕФА. Киевское "Динамо" тогда выиграло Кубок обладателей кубков и сошлось с немцами как победителями Кубка европейских чемпионов в двухматчевом противостоянии. Киевляне добились сенсационной победы в гостях 0:1, а дома были 2:0. Все три мяча забил Олег Блохин.

Противостояние назвали поединком двух ярких звезд европейского футбола. Беккенбауэр ехал в Киев в статусе лучшего игрока Европы, но после проигранного Суперкубка в опросе на победителя "Золотого мяча" первым стал уже Олег Блохин.

Франц Беккенбауэр и Анатолий Коньков

В последний раз Беккенбауэр был в Киев уже в качестве футбольного функционера. Во время визита в 2006 году он также встретился с президентом Украины Виктором Ющенко.

Соболезнования футбольного мира

"Тяжело слышать известия о том, что Франц Беккенбауэр умер. Один из великих в нашей игре. Дер Кайзер выиграл все благодаря своей грации и шарму. RIP", — написал в соцсети X бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

"Триумфатор Чемпионата мира как игрок и как менеджер, Дер Кайзер был элегантен в своем превосходстве над соперниками. Его всегда будут помнить", — написало руководство Английской премьер-лиги.

Напомним, что 8 января после продолжительной болезни и лечения за рубежом умер Богдан Шершун — бывший футболист сборной Украины и "Днепра". Ему было 42 года, главное достижения в клубной карьере — победа в Кубке УЕФА в составе московского "ЦСКА".

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет умер король футбола Пеле.

1 марта прошлого года умер бывший французский футболист Жюст Фонтен — рекордсмен по забитым голам на Чемпионате мира 1958.