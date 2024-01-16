Обошел Левандовски и Роналду: Месси в третий раз стал игроком года по версии ФИФА (фото)

В ФИФА заявили, что спортсмен был отмечен за свои достижения на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне, опередив финалистов Эрлинга Хааланда и Килиана Мбаппе по результатам голосования.

Футболист Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года FIFA среди мужчин. Он сохранил за собой титул, завоеванный еще в 2022 году. Об этом сказано на сайте FIFA.

Сообщается, что он стал лауреатом премии после очередного квалификационного периода. Спортсмен был отмечен за свои достижения на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне, опередив финалистов Эрлинга Хааланда (48 очков) и Килиана Мбаппе (35 очков) по результатам голосования. Месси тоже получил 48 очков, однако опередил Хааланда по номинациях первого отбора.

В ФИФА заявили, что в опросе принимали участие тренеры и капитаны национальных сборных, а также опытные журналисты и болельщики со всего мира.

Отмечается, что Мессии также получал эту награду еще в 2019 году. Летом 2023 года он дебютировал в новом клубе "Интер Майами".

Спортсмен установил рекорд, обойдя Роберта Левандовски (2021 и 2020) и Криштиану Роналду (2016 и 2017), которые имеют под две номинации. Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч".

Напомним, что в октябре 2023 года Месси в 8-й раз забрал награду "Золотой мяч". Церемония вручения прошла во французском Париже. Ближайшими конкурентами аргентинского футболиста стали Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Женскую версию награды забрала испанка Айтана Бонмати.

Кроме того, в декабре Жена Лионеля Месси примерила шляпу украинского бренда. 35-летняя аргентинская блогер Антонелла Рокуццо позировала в серой панамке, отметив страницу бренда Руслана Багинского. К своему предрождественскому образу она добавила темную кофту с полупрозрачными рукавами, серые брюки и колготы с узорами.