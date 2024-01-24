"Сосредоточенность и агрессия": украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open-2024

Чтобы добраться до полуфинала, Даяне Ястремской пришлось победить восемь соперниц. Впереди — игра, в которой против нее выступит или россиянка, или китаянка.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила соперницу из Чехии Линду Носкову и вышла в полуфинал австралийского турнира Australian Open-2024. Для этого спортсменка прошла квалификационный отбор в Мельбурне и стала первой, кто получил такой результат, начиная с 1978 года. О деталях победы Ястремской рассказали на портале турнира.

На портале Australian Open-2024 показали результаты восьми квалификационных матчей, в которых победила украинская теннисистка. В частности, ей удалось одолеть хорватку (Lea Boskovic), гречанку (Valentini Grammatikopoulou), австралийку (Maya Joint), чешку (Marketa Vondrousova), француженку (Varvara Gracheva), американку (Emma Navarro), белоруску (Victoria Azarenka) и, в последнем турнире полуфинала — чешку Линду Носкову (Linda Noskova).

Australian Open-2024 — матчи Ястремской Фото: Australian Open

Журналисты портала Ausopen отметили, что Ястремская на протяжении всего матча против 19-летней Носковой играла со "стальной сосредоточенностью и агрессией".

"Приятно творить историю. Это что-то новое для меня и для моего поколения, потому что последний раз это было очень давно. Я очень рада быть в своем первом полуфинале. Я немного нервничала, но в то же время и устала. Мне кажется, я был слишком эмоциональна," — процитировали на портале слова полуфиналистки.

Матч длился 1 час. 20 мин. и завершился со счетом 6-3 6-4 в пользу украинки. Благодаря этому результату она поднялась с 93 строчки мирового рейтинга на 29 и стала "третьей ракеткой Украины".

Также указывается, что это уже четвертое подобное достижение украинских спортсменов. Ранее подобные результаты показала теннисистка Элина Свитолина (выходила в финал в 2014 и 2019 гг.), теннисисты Александр Долгополов (в 2011 году) и Андрей Медведев (в 1995 году).

Впереди у Ястремской — полуфинал, в котором она может сыграть против Анны Калинской (россиянка, выступает с нейтральным статусом) и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.

На странице Instagram Ястремской можно увидеть поздравления поклонников и кадры ее победной серии на Australian Open-2024. Среди прочего — игру с Линдой Носковой, после которой она вышла в финал Australian Open-2024.

Отметим, Дияна Ястремская — 23 летняя украинская теннисистка из Одессы, которая дошла до финала Уимблдона в 2016 году и финалистка Australian Open в этом же году, но в парном разряде. Трижды одерживала победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и столько же — на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

Australian Open-2024 — детали

Australian Open-2024 — австралийский международный турнир по теннису, который начался 13 января и продлится до 28 января. Спортсмены соревнуются между собой в различных категориях (одиночный разряд мужчины и женщины, парные игроки, игроки на инвалидных колясках). Общий призовой фонд турнира составляет 86 500 000 австралийских долларов (54 млн долл. США). Самый большой денежный приз, который ожидает победителя в основной категории — 3 150 000 австралийских долларов (2 млн долл. США).

Напоминаем, ранее Фокус писал о событиях, которые произошли на соревнованиях теннисистов в Австралии. 17 января стало известно о жалобах российской спортсменки на поведение зрителей матча. По ее словам, некоторые лица якобы были пьяны и мяукали, когда она вышла на корт. 20 января произошел инцидент с украинской спортсменкой Елизаветой Котляр — она пожала руку россиянке.