После дисквалификации россиянки сборная США по фигурному катанию получила золотую медаль Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет подтвердил, что в будущем организует "официальную церемонию награждения олимпийских медалей" для США, Японии и Канады, которая занимала тогда четвертое место.

В понедельник, 29 января, российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за длительного спора о допинге, что позволило получить сборной США по фигурному катанию золотую медаль в своих командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник, 30 января, на сайте подтвердил, что ее результаты были аннулированы.

США и Япония заняли первое и второе места соответственно. Дата или место церемонии награждения медалями не были определены, хотя МОК заявил, что в будущем организует "официальную церемонию награждения олимпийских медалей" для США, Японии и Канады, которая занимала тогда четвертое место.

Также ISU утвердила и другие санкции против Камилы Валиевой. Ее лишили всех наград из-за дисквалификации CAS. В частности "золота" чемпионата Европы-2022: новой победительницей стала другая россиянка — Анна Щербакова.

"Лекарство дедушки" и дисквалификация Камилы Валиевой

В феврале 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) представил мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой. Российской фигуристке пролонгировали участие в соревнованиях в Пекине.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли в декабре во время Чемпионата РФ по фигурному катанию, показала наличие в организме спортсменки запрещенного вещества триметазидина и двух других препаратов, которые находятся в списке запрещенных.

По словам мамы Валиевой, препарат, скорее всего, попал в организм бытовым путем из-за того, что дедушка принимает триметазидин как лекарство для поддержания сердца после операции и часто носит его с собой. Дедушка спортсменки регулярно отвозит внучку на первую и вторую тренировку в течение дня, затем ждет ее в тренировочном центре, пока тренировка не закончится.

Напомним, отстраненная за марихуану американка протестует против Камилы Валиевой. Ша'Карри Ричардсон возмутилась тем, что российской фигуристке Камиле Валиевой позволили продолжить соревнования на пекинских Играх, и говорит о практике двойных стандартов МОК.