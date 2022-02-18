Отстраненная за марихуану американка протестует против Камилы Валиевой

Легкоатлетку из США дисквалифицировали за каннабис, она же говорит о расовой предвзятости и несправедливости решения CAS в пользу фигуристки из РФ.

В преддверии летней Олимпиады-2020 в Токио допинг-тест американской легкоатлетки Ша'карри Ричардсон показал, что она употребляла марихуану. Тогда спортсменку дисквалифицировали на месяц, а сейчас она возмущается тем, что российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить соревноваться на пекинских Играх и говорит о практике двойных стандартов МОК. Об этом сообщает CNN.

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Спортсменка объяснила результаты допинг-пробы, показавшей наличие каннабиса в организме, тем, что так она справлялась эмоциональной подавленностью после смерти своей матери.

"Можно ли получить четкий ответ, чем ситуация с Валиевой отличается от моей? Моя мама умерла, я не могла бегать, и я также рассчитывала на третье место. Единственное отличие между нами в том, что я темнокожая девушка" — написала Ричардсон в Twitter после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу Валиевой, сославшись на ряд смягчающих обстоятельств. Среди прочего, в расчет принимался возраст 15-летней спортсменки.

В числе аргументов Ричардсон то, что о результате тестирования Валиевой стало известно в разгар Игр, хотя само тестирование проводилось два месяца назад. В случае же Ричардсон результаты стали известны уже через неделю. Также легкоатлетка отмечает, что каннабис не считается веществом, которое повышает спортивные результаты.

"Ни одному темнокожему спортсмену никогда не разрешали участвовать в соревнованиях, пока расследование по делу о допинге продолжалось. И мне не важно, что они говорят", — заявила спортсменка.

[ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон [ + – ] Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон

21-летняя Ричардсон была одной из главных надежд олимпийской сборной США в спринте, она выиграла отбор, чтобы участвовать в олимпийской стометровке.

Мнение МОК

В ответ на претензии американской легкоатлетки представители МОК заявили, что этот случай отличается от случая Валиевой.

"Каждый случай особенный. Ее тест показал положительный результат задолго до начала Олимпиады в Токио, за что она была дисквалифицирована на месяц", — заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

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