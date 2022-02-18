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Спорт Олимпиада-2022

Отстраненная за марихуану американка протестует против Камилы Валиевой

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Легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон.
Фото: AP Photo | Легкоатлетка Ша'карри Ричардсон.

Легкоатлетку из США дисквалифицировали за каннабис, она же говорит о расовой предвзятости и несправедливости решения CAS в пользу фигуристки из РФ.

В преддверии летней Олимпиады-2020 в Токио допинг-тест американской легкоатлетки Ша'карри Ричардсон показал, что она употребляла марихуану. Тогда спортсменку дисквалифицировали на месяц, а сейчас она возмущается тем, что российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить соревноваться на пекинских Играх и говорит о практике двойных стандартов МОК. Об этом сообщает CNN.

Спортсменка объяснила результаты допинг-пробы, показавшей наличие каннабиса в организме, тем, что так она справлялась эмоциональной подавленностью после смерти своей матери.

"Можно ли получить четкий ответ, чем ситуация с Валиевой отличается от моей? Моя мама умерла, я не могла бегать, и я также рассчитывала на третье место. Единственное отличие между нами в том, что я темнокожая девушка" — написала Ричардсон в Twitter после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу Валиевой, сославшись на ряд смягчающих обстоятельств. Среди прочего, в расчет принимался возраст 15-летней спортсменки.

В числе аргументов Ричардсон то, что о результате тестирования Валиевой стало известно в разгар Игр, хотя само тестирование проводилось два месяца назад. В случае же Ричардсон результаты стали известны уже через неделю. Также легкоатлетка отмечает, что каннабис не считается веществом, которое повышает спортивные результаты.

"Ни одному темнокожему спортсмену никогда не разрешали участвовать в соревнованиях, пока расследование по делу о допинге продолжалось. И мне не важно, что они говорят", — заявила спортсменка.

Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка Ша'карри Ричардсон
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио
Американская легкоатлетка, Ша'карри Ричардсон, олимпиада токио

21-летняя Ричардсон была одной из главных надежд олимпийской сборной США в спринте, она выиграла отбор, чтобы участвовать в олимпийской стометровке.

Мнение МОК

В ответ на претензии американской легкоатлетки представители МОК заявили, что этот случай отличается от случая Валиевой.

"Каждый случай особенный. Ее тест показал положительный результат задолго до начала Олимпиады в Токио, за что она была дисквалифицирована на месяц", — заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

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