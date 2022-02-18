Відсторонена за марихуану американка протестує проти Каміли Валієвої

Легкоатлетку із США дискваліфікували за канабіс, вона ж говорить про расову упередженість і несправедливість рішення CAS на користь фігуристки з РФ.

Напередодні літньої Олімпіади-2020 у Токіо допінг-тест американської легкоатлетки Ша'Каррі Річардсон показав, що вона вживала марихуану. Тоді спортсменку дискваліфікували на місяць, а наразі вона обурюється тим, що російській фігуристці Камілі Валієвій дозволили продовжити змагання на пекінських Іграх, та говорить про практику подвійних стандартів МОК. Про це повідомляє CNN.

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Спортсменка пояснила результати допінг-проби, яка показала наявність канабісу в організмі, тим, що так вона справлялася з емоційною пригніченістю після смерті своєї матері.

"Чи можна отримати чітку відповідь, чим ситуація з Валієвою відрізняється від моєї? Моя мама померла, я не могла бігати, і я також розраховувала на третє місце. Єдина відмінність між нами в тому, що я темношкіра дівчина" — написала Річардсон у Twitter після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення на користь Валієвої, пославшись на низку пом'якшувальних обставин. Серед іншого, до уваги брався вік 15-річної спортсменки.

Серед аргументів Річардсон те, що про результат тестування Валієвої стало відомо в розпал Ігор, хоча саме тестування проводилося два місяці тому. У разі Річардсон результати стали відомі вже за тиждень. Також легкоатлетка зазначає, що канабіс не вважається речовиною, що підвищує спортивні результати.

"Жоден темношкірий спортсмен ніколи не дозволяв брати участь у змаганнях, поки розслідування у справі про допінг тривало. І мені не важливо, що вони говорять", — заявила спортсменка.

[ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон [ + – ] Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон

21-річна Річардсон була однією з головних надій олімпійської збірної США у спринті, вона виграла відбір, щоб брати участь в олімпійській стометрівці.

Думка МОК

У відповідь на претензії американської легкоатлетки представники МОК заявили, що цей випадок відрізняється від випадку Валієвої.

"Кожен випадок особливий. Її тест показав позитивний результат задовго до початку Олімпіади в Токіо, за що вона була дискваліфікована на місяць", — заявив речник МОК Марк Адамс.

Нагадаємо, що поліцейський з Австрії став олімпійським чемпіоном у слаломі на Олімпіаді-2022. Гірськолижник Йоганнес Штрольц 7 місяців тому пішов із збірної та знайшов роботу в поліції, а зараз він виграв свою вже другу олімпійську медаль. Наразі володар золота та срібла Пекіна хоче скласти план на майбутній сезон, щоб зрозуміти, скільки часу залишиться на роботу в поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що під час заїзду в хавпайпі фінський фрислайліст приземлився на телеоператора, не розрахувавши стрибок. Як би там не було, оператор зміг зняти хороший кадр.