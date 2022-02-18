Валієва відстоюватиме свою честь. Суд пояснив рішення у справі фігуристки

Щоб відновити репутацію, фігуристка попросить розкрити пробу Б. Стверджують, що в аналізі результатів могла статися лабораторна помилка.

Спортивний арбітражний суд (CAS) представив мотивувальну частину рішення у справі Каміли Валієвої. У понеділок, 14 лютого, колегія суду відхилила апеляції з боку МОК, ВАДА та ISU, дозволивши російській фігуристці продовжити участь у пекінських Іграх. Мотивувальна частина на сайті CAS.

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Допінг-проба Валієвої, яку взяли в грудні під час Чемпіонату РФ з фігурного катання, показала наявність в організмі спортсменки забороненої речовини триметазидину та двох інших препаратів, які знаходяться у списку заборонених.

"Ліки дідуся"

У тексті рішення CAS наводять пояснення представників Валієвої, зокрема її матері. Стверджують, що спортсменка не вживала заборонений препарат навмисно, так само як і за медичними показаннями. Препарат, найімовірніше, потрапив в організм побутовим шляхом через те, що дідусь приймає Триметазидин як ліки для підтримки серця після операції й часто носить його з собою.

За словами мами Валієвої, дідусь регулярно відвозить онучку на перше і друге тренування протягом дня, потім чекає на неї в тренувальному центрі, поки тренування не закінчиться.

Під час слухання демонстрували відео, на якому дідусь спортсменки, сидячи в автомобілі, показує упаковку "Trimetazidine MV".

Проба Б

Представники спортсменки заявляють, що надішлють запит про розкриття проби Б, оскільки допускають, що могла статися технічна помилка в аналізуванні проби в лабораторії.

Те, що проба Б ще не розкрита, підтвердив представник МОК Марк Адамс.

[ + – ] Каміла Валієва посіла четверте місце в довільній програмі Олімпіади-2022.

Нагадаємо, що Каміла Валієва залишилася без медалі в індивідуальному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні. Під час прокату в довільній програмі фігуристка припустилася низки помилок, через які не змогла піднятися вище за четверте місце, хоча в короткій програмі Валієва лідирувала.

Раніше Фокус повідомляв, що справа фігуристки Каміли Валієвої отримала новий виток. Наразі міжнародні антидопінгові відомства звинувачують чиновників із РФ у психологічному насильстві над неповнолітніми спортсменами.