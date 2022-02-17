"Знущання з дітей, спонсороване Росією". На Олімпіаді-2022 скандал через Валієву

Справа фігуристки Каміли Валієвої отримала новий поворот: російських чиновників звинувачують у психологічному насильстві над неповнолітніми.

Невдалий виступ російської фігуристки Каміли Валієвої у довільній програмі на Олімпіаді-2022 спровокував новий скандал і викликав обурення у світовій спільноті.

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Зокрема, британський тележурналіст Пірс Морган звинуватив російських чиновників у знущанні над дітьми, вказуючи на вік 15-річної фігуристки. Про це Морган написав у Twitter.

"Це знущання над дітьми, яке спонсорує Росія. Й організатори Олімпійських ігор заохочують це. Вони — ганебні співучасники", — написав Пірс Морган.

Такою була реакція на сльози Каміли Валієвої після провального прокату в довільній програмі, який відбувся 17 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні.

Каміла Валієва: що сталося на Олімпіаді?

[ + – ] Каміла Валієва не впоралася з тиском Фото: championat.com

17 лютого у фігурному катанні на Олімпіаді в Пекіні відбулися змагання у довільній програмі. Незважаючи на статус фаворитки, росіянка Каміла Валієва впала під час свого виступу, що коштувало їй суддівських балів. Невдалий виступ Валієвої призвів до того, що вона посіла лише четверте місце. При цьому спортсменка не спромоглася стримати сліз, що стало приводом для нової дискусії.

Як повідомляє Sports.ru, після виступу Каміла Валієва отримала зауваження від головної тренерки збірної Росії з фігурного катання Етері Тутберідзе. Тренерка звинуватила спортсменку в тому, що вона перестала боротися та погано виконала елементи програми.

Російський спортивний коментатор Олексій Андронов закликав Міжнародний Олімпійський комітет підняти віковий ценз для учасників Олімпіади та не допускати до змагань спортсменів молодше 18 років. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи слова срібної призерки Олександри Трусової, яка заявила, що не хоче повертатися на лід.

"Найкращий доказ того, що віковий ценз має бути піднятий. І бажано до 18 років.

Просто уявіть собі, яке це випробування для психіки ДИТИНИ, як ви їх усі називаєте!

До біса інкубатор! До біса Тутберідзе! У жіночому фігурному катанні повинні змагатися ЖІНКИ!" — написав Андронов.

Каміла Валієва потрапила в допінг-скандал на Олімпіаді-2022

[ + – ] Каміла Валієва потрапила в допінг-скандал Фото: РИА Новости

Широку популярність російська фігуристка Каміла Валієва здобула після перемоги російських фігуристок у командному змаганні. Тоді було затримано церемонію нагородження через те, що стало відомо, що Каміла Валієва отримала позитивний допінг-тест ще в грудні. Валієва, до речі, стала першою спортсменкою, якій вдалося вдало завершити четверний стрибок.

Пізніше стало відомо, що Каміла Валієва вживала препарат триметазидин, який підвищує обмінні енергетичні процеси всередині клітин організму. У спорті препарат заборонено вже давно, а поза спортом його призначають пацієнтам, які мають проблеми з роботою серцево-судинної системи.

Спортивний арбітражний суд розглянув справу Валієвої та дозволив їй брати участь у змаганнях. Колегія CAS за підсумками розгляду справи, дійшла висновку, що усунення фігуристки від Олімпійських ігор завдало б їй непоправної шкоди. Як пом'якшувальні обставини були враховані такі фактори, як вік спортсменки (вона є захищеною особою, оскільки не досягла 16-річного віку), негативна допінг-проба на Олімпійських іграх і несвоєчасне повідомлення про результат позитивного тесту, зробленого в грудні.

Водночас, дисциплінарні санкції до Валієвої можуть бути застосовані вже за підсумками повного розгляду справи, яка завершиться після Олімпійських ігор. При цьому МОК ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження фігуристок у командному змаганні. Якщо Каміла Валієва увійшла б у трійку найкращих спортсменок в індивідуальному турнірі, то церемонія нагородження також не відбулася б. Крім того, сьогодні з'явилася інформація про те, що Камілу Валієву не запросили на показові виступи Олімпійських ігор.

Сама Каміла Валієва повідомила, що вжила дідусині ліки. Саме так вона пояснила потрапляння забороненого препарату в кров під час засідання арбітражного суду. Адвокат фігуристки зазначив, що концентрація речовини в крові спортсменки дуже мала і склала 2,1 нанограми на мілілітр. За словами адвоката, препарат потрапив в організм випадково.

Американське видання New York Times пізніше повідомило, що в крові Каміли Валієвої були виявлені сліди ще двох препаратів: L-карнітину та Гіпоксена.

Раніше Фокус розповідав, що глава антидопінгової агенції США Тревіс Таггарт звинуватив Камілу Валієву в спробі покращити спортивні результати за рахунок препаратів.